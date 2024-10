Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre: Matteo chiede la mano di Maria, Marcello scopre che il fratello l’ha tradito

video suggerito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre: Matteo chiede a Ciro la mano della figlia Maria. Nel frattempo, Marcello scopre dell'esistenza di una spia all'interno del Paradiso.

A cura di Sara Leombruno

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre. La serie è ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, che dà il nome allo show. L'appuntamento è alle ore 16:00 su Rai 1. In questi episodi, tra i protagonisti ci sarà Matteo, che chiederà a Maria di sposarlo. Nel frattempo, al Paradiso si attende l'arrivo della Principessa Soraya. Marcello scopre che il fratello, probabilmente, lo ha tradito.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 21 ottobre

Mario e Roberto sono al settimo cielo, poiché hanno finalmente iniziato la loro convivenza. Carla, invece, sceglierà di restare accanto ad Alfredo, il quale riceverà però una notizia spiacevole. Umberto e Marcello saranno al centro di un incontro sorprendentemente tranquillo. Dopo la vittoria della competizione ‘Costa Smeralda’, il Paradiso raggiunge il massimo del successo. Enrico inizierà a soffrire per il peso della sua falsa identità e si aprirà con Armando, mentre Matteo tornerà dalla Francia portando una novità per il suo fratellastro: riguarda lui e Maria. Infine, Umberto informerà Tancredi sull’affare Hofer.

Matteo chiede la mano di Maria: la trama dell'episodio di martedì 22 ottobre

Irene e Clara decideranno di offrire supporto ad Alfredo, anche se una delle due preferirà non esporsi troppo. Nel frattempo, Odile presenterà il suo progetto per una nuova collezione destinata a Galleria Milano Moda. Al Paradiso, invece, si parlerà dei preparativi per la settimana persiana, e nascerà l'idea di invitare la Principessa Soraya come ospite d'onore. Matteo, nel frattempo, chiederà a Ciro la sua benedizione per sposare Maria.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 ottobre

Agata correrà al Paradiso per annunciare a tutti che Matteo ha chiesto la mano di Maria. Nel frattempo, Furlan incontrerà Botteri e gli farà una rivelazione sconvolgente: c’è una talpa all'interno dell'Atelier. Clara, invece, sceglierà di ignorare le direttive del suo allenatore francese per dare una mano ad Alfredo. Marta, infine, sarà colta da un improvviso malore e verrà prontamente soccorsa da Enrico.

Marcello scopre che nel Paradiso c'è una spia: la trama della puntata di giovedì 24 ottobre

Dopo essere stata ricoverata in ospedale, Marta verrà dimessa, senza sapere che è stato Enrico a salvarle la vita. Nel frattempo, Odile e Giulia Furlan avranno un acceso confronto, poiché Giulia è contraria ai progetti della giovane figlia di Adelaide. Mario e Roberto continuano a vivere la loro felicità crescente, mentre Clara e Alfredo condivideranno un momento di dolce romanticismo. Sconvolto dalla rivelazione del suo rivale, Botteri confiderà a Marcello che potrebbe esserci davvero una spia all'interno del Paradiso.

Le anticipazioni di venerdì 25 ottobre

Irene inizia a nutrire nuovi dubbi sui suoi sentimenti per Alfredo, soprattutto ora che lui si è avvicinato a Clara. Nel frattempo, Alfredo scopre che Jerome sta cercando di conquistare Boscolo. La principessa dell’Iran farà il suo arrivo all'Atelier, mentre Marta verrà a sapere che è stato Enrico a soccorrerla durante il suo malore. Armando informerà Marcello dell'incontro tra Matteo e Umberto, e Barbieri, incredulo all'idea che la spia possa essere proprio suo fratello, deciderà di approfondire le sue indagini.