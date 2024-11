Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 25 al 29 novembre: Enrico decide di aprirsi con Marta

video suggerito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 25 a giovedì 29 novembre: Enrico decide di aprirsi con Marta, rivelandole i dettagli della morte di sua moglie. Marcello, intanto, non intende perdonare suo fratello.

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre. La fiction ha adottato la versione daily, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. La serie è ora ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, che dà il nome allo show. L'appuntamento è alle ore 16:00. Nelle puntate di questa settimana: Enrico decide di aprirsi con Marta, rivelandole i dettagli della morte di sua moglie. Marcello, intanto, non intende perdonare suo fratello.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 25 novembre

Salvo ed Elvira devono affrontare una questione piuttosto delicata, ovvero l'annuncio della gravidanza ai genitori di lei. Intanto, tra Marta ed Enrico la tensione è sempre più evidente, tanto che se ne accorge anche Armando. La fine della storia con Mario, atterra completamente Roberto. Nel frattempo, Umberto è in grosse difficoltà economiche e ha bisogno di Tancredi per un sostegno. La famiglia di Maria torna dal viaggio a Parigi, dove la ragazza sembra convinta della sua posizione con Matteo. Alfredo scopre Clara e Jerome mentre si scambiano un bacio.

Alfredo capisce di provare qualcosa per Clara:la trama dell'episodio di martedì 26 novembre

Matteo spera che Concetta abbia convinto Maria, durante il suo viaggio, ma non c'è niente da fare. Alfredo è in procinto di firmare il primo accordo per la vendita del cambia da lui ideato, intanto capisce di provare qualcosa per Clara. Salvo dice ad Elvira che sarà necessario sposarsi quanto prima, senza il consenso dei suoi genitori. Umberto fa una proposta a Tancredi affinché lui gli passi i soldi di cui ha bisogno.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 27 novembre

Marta scopre che suo padre è in ristrettezze economiche. Elvira parla con le sue amiche, dicendo loro di aver accettato la proposta di matrimonio di Salvo. Agata rivela alle Veneri la verità su Matteo, quindi Irene decide di affrontarlo. Dopo lo scontro, quindi lui decide di andare via da Milano e lo comunica a sua madre. Tancredi assiste ad una litigata da Giulia e Odile, dopo aver scelto di aiutare Umberto, comprando una parte delle quote della Galleria Milano Moda perché non ci sia una ingente perdita finanziaria.

:la trama della puntata di giovedì 28 novembre

Alfredo è felice del successo ottenuto dalla vendita del suo cambio. Elvira ha una chiamata da sua nonna, intanto una cliente incinta al Paradiso ha un malore e Marta chiede ad Enrico di intervenire. Jerome chiede a Clara di trascorrere il Natale in Francia, perché vorrebbe presentarla ai suoi genitori. Silvana non vuole che suo figlio vada via e chiede a Marcello di perdonarlo, ma lui non ne ha alcuna intenzione e preferisce salutare il fratello per sempre.

La puntata di venerdì 29 novembre

Umberto accoglie la proposta di Tancredi, che quindi diventa l'azionista di maggioranza della Galleria Milano Moda. Le donne di Casa Ragazze parlano dell'invito di Jerome, mentre Alfredo pensa ai momenti trascorsi con Clara. Enrico si apre con Marta e le rivela i dettagli relativi alla morte della moglie e sul perché viva sotto protezione. Nel giorno della partenza di Matteo, si verifica un evento imprevisto, che pare cambiare i suoi progetti. Le Veneri organizzano una serata dove Mirella porta con sé il piccolo Michelino.