Il Patriarca 3 si farà? Cosa sappiamo sull'eventuale terza stagione della fiction con Claudio Amendola Venerdì 20 dicembre va in onda l'ultima stagione de Il Patriarca, la fiction di Canale 5 diretta ed interpretata da Claudio Amendola. Una terza stagione ci sarà? Tutto quello che si sa a riguardo.

A cura di Ilaria Costabile

Stasera, venerdì 20 dicembre, va in onda su Canale 5 l'ultima puntata della seconda stagione de Il Patriarca, la serie interpretata e diretta da Claudio Amendola. Il pubblico, appassionato alla serie, si domanda se ci sarà una terza stagione, al momento le informazioni a riguardo sono davvero poche, ma non è da escludere che, visto il successo, Mediaset possa pensare ad un terzo capitolo per far tornare sullo schermo Antonia Liskova, Neva Leoni e Raniero Monaco di Lapio.

Il Patriarca 3 si farà?

Notizie sulla possibilità che una terza stagione de Il Patriarca possa esserci, al momento, non ce ne sono, dal momento che la decisione finale spetta, comunque, a Mediaset. Intanto, Claudio Amendola, in un'intervista ha lasciato intendere che, volendo, ci sarebbero margini per costruire dei nuovi episodi. L'attore e regista ha dichiarato:

Il Patriarca è figlio di una serie spagnola che noi abbiamo completamente stravolto e cambiato. Devo dire che la linea orizzontale della serie potrebbe anche considerarsi conclusa ma potrebbe anche non esserlo.

La serie di cui parla l'attore romano è Vivir Sin Permiso, che si compone di due stagioni, ognuna conta dieci episodi di più di un'ora ciascuno. Nell'adattamento italiano sono state apportate modifiche significative che, quindi, potrebbero anche portare a sviluppi futuri.

Gli ascolti della fiction con Claudio Amendola

C'è da dire che la fiction di Canale 5 è stata accolta da un certo successo da parte del pubblico. La penultima puntata ha superato i due milioni di telespettatori, mantenendo una media tendenzialmente fissa per tutta la stagione, dato non scontato e che attesta la presenza di un pubblico affezionato al prodotto. Il Patriarca è stata una delle fiction più amate del palinsesto Mediaset, sin dalla prima stagione e questo secondo capitolo ha confermato il seguito dell'esordio in tv.