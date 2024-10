video suggerito

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre: tra Elvira e Salvatore c’è tensione dopo la notte insieme Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre: Elvira è imbarazzata dopo l’incontro con Salvatore. Odile è contesa tra la Galleria Milano Moda e il Paradiso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 7 ottobre a venerdì 11 ottobre. La fiction ha adottato la versione daily, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. La serie è ora ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, che dà il nome allo show. L'appuntamento è alle ore 16:00. In questi episodi, protagonisti saranno, tra gli altri, Salvatore ed Elvira il cui legame si è fatto sempre più stretto, ma qualcosa di inaspettato mette una certa tensione tra i due.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 7 ottobre

Elvira racconta a Irene la sua prima volta, chiedendole di tenere il segreto, ma dopo questo incontro qualcosa con Salvo è cambiato. Armando prova a convincere Enrico a non lasciare il suo posto al Paradiso. Botteri è riuscito a scovare il bisso, il tessuto pregiato con cui verrà realizzato l'abito per la collezione Costa Smeralda. Intanto, alla Galleria Milano Moda, Furlan ha chiuso il suo primo prototipo. Odile incontra nuovamente Matteo ed è sempre più colpita. Tr

Elvira è ancora in imbarazzo: la trama dell'episodio di martedì 8 ottobre

Elvira è ancora imbarazzata dopo la prima volta con Salvo e si confida con Mirella, che è l'unica in grado di darle consigli, ma il suo racconto la lascia turbata. Giulia prova ad avvicinarsi a Tancredi, lui rifugge, intanto per non arrivare impreparati al confronto con Il Paradiso, chiede alla stilista di provare a capirne le strategie. Mario Oradei riceve una proposta di lavoro in un circolo esclusivo, che lo porterebbe a lasciare Milano. Umberto chiede ad Adelaide di convincere Marcello a ritirarsi dall'affare Costa Smeralda.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 9 ottobre

Ciro ha una telefonata da un amico siciliano, della quale non dice nulla a Concetta. Salvatore non si presenta all'appuntamento con Elvira che, quindi, pensa di aver sbagliato qualcosa, però Mirella prova a rassicurarla. Tancredi vorrebbe servirsi di Odile contro il Paradiso, ma Umberto glielo impedisce e nel frattempo scopre che Marcello potrebbe avergli sottratto l'affare Costa Smeralda. Matteo, quindi, su richiesta di Guarnieri chiede informazioni su quanto stanno progettando Barbieri e lo stilista.

Odile contesa tra Marta e il Paradiso: la trama della puntata di giovedì 10 ottobre

Clara rivela che tornerà presto a Milano, rendendo felici le veneri, tranne Mirella che ha paura per il suo lavoro. Ciro rivela a Concetta che il compare di Partanna chiede ospitalità per il figlio Mimmo che lavora in polizia ed è stato trasferito a Milano, ma la moglie non lo vuole in casa. Marta propone di assumere Odile alla Galleria Milano Moda, ma Adelaide non sembra essere d'accordo, visto che la figli è stata chiamata anche al Paradiso. Matteo compie un gesto inaspettato che potrebbe compromettere il futuro del grande magazzino.

Le anticipazioni di venerdì 11 ottobre

Le veneri si muovono affinché Mirella possa mantenere il suo posto, sebbene Clara sia tornata a Milano e Roberto promette che farà di tutto per aiutarla. Ciro e Concetta non trovano pace e Agata gli chiede di provare a chiarirsi. Roberto spinge Mario a cogliere la sua richiesta di lavoro, Mario, ha già scelto. Anche Odile ha scelto quale proposta di lavoro accettare. Matteo chiede a Umberto di incontrarsi, dopo aver reperito informazioni. Poi, messo alle strette, confessa alla madre di aver fatto un azzardo.