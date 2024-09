Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 settembre: Matilde chiama Marta, la sofferenza di Elvira

video suggerito

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 settembre a venerdì 27 settembre. L'appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1. Cosa succederà nella trama dei nuovi episodi.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 settembre a venerdì 27 settembre. L'appuntamento è su Rai1 alle ore 16:00. Non mancheranno i colpi di scena. Il padre di Elvira continuerà a non approvare la relazione della figlia con Salvatore e così, la porterà a soffrire. Un incontro tra l'uomo e Salvo potrebbe cambiare le cose. Marta riceverà una telefonata da Matilde.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre

Le veneri attendono impazienti di poter indossare le nuove divise. Odile è sempre più decisa a rendersi indipendente dalla madre e così si mette in cerca di un lavoro. Elvira soffre per l'allontanamento dalla sua famiglia. Grazie ad Enrico, Marta riesce a entrare in possesso di un oggetto a cui teneva.

L'amore tra Elvira e Salvo: la trama dell'episodio di martedì 24 settembre

Armando interviene. Decide di scambiare due chiacchiere con il padre di Elvira per fargli capire che Salvatore è un bravo ragazzo. Odile riceve una proposta di lavoro allettante da Rosa, poi però la donna le confessa che è stata Adelaide a chiederle di assumerla. Matilde si mette in contatto con Marta per chiederle un favore.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 25 settembre

Grazie alle informazioni ottenute da Matteo, Marcello batte Umberto sul tempo e incontra l'Aga Khan prima di lui. Odile incontra per caso Matteo e si ritrovano a parlare di Maria. Roberto affida a Rosa un compito ben preciso, realizzare una serie di interviste alle Veneri con tema "La prima volta".

La trama della puntata di giovedì 26 settembre

Odile si prepara per un colloquio di lavoro. Intanto, la madre Adelaide ha in serbo una sorpresa per lei. Salvo ha modo di incontrare il padre di Elvira. I due si danno appuntamento. Umberto tenta in tutti i modi di ostacolare l'iniziativa commerciale di Marcello. Marta scopre che Tancredi è entrato in possesso dei disegni realizzati dal padre di Matilde

L'idea di Odile: le anticipazioni degli episodi di venerdì 27 settembre

Manca poco all'incontro tra Salvatore e il padre di Elvira. Odile, intanto, ha un'idea che le piacerebbe realizzare. Vorrebbe invitare Maria Teresa De Filippis a un evento pubblico per raccontare la sua storia. La pilota, infatti, è la prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1.