Il grande gioco: cast, trama e puntate della nuova serie di Sky “Il grande gioco” è la nuova serie Sky che svela il dietro le quinte del calciomercato e disponibile dal 18 novembre su Sky Atlantic e Now. Protagonisti delle serie Francesco Montanari, Giancarlo Giannini e altri attori noti.

A cura di Ilaria Costabile

Il calcio è da sempre un mondo che attira attorno a sé interessi di natura economica e non solo, ed è tutto quello che ruota attorno al calciomercato che parla la nuova serie Sky Studios, ovvero "Il grande gioco". Disponibile da venerdì 18 novembre, la serie prodotta Eliseo Entertainment, ovvero la società che fa capo a Luca Barbareschi e Sky Studios, scritta da Giacomo Durzi, Marcello Olivieri, Tommaso Capolicchio, Filippo Kalomelidis, Andrea Cotti si compone di episodi che vedono come protagonisti, tra gli altri, Francesco Montanari e Giancarlo Giannini.

La trama di Il grande gioco, la serie sul calciomercato

Colpito da false accuse che hanno minato la sua credibilità, Corso Manni (Francesco Montanari), noto per essere un brillante procuratori della ISG, la più grande società di procuratori in Italia, è stato emarginato dal mondo calcistico. Grazie all'aiuto di Marco Assari, Corso riuscirà a ricostruire la sua carriera, giocandosi con Dino ed Elena De Gregorio, il CEO della società e la sua ex moglie, la procura del campione Quintana e del promettente Antonio Lagioia. Si verranno a creare delle alleanze inaspettate, che si porteranno dietro anche dei tradimenti con l'arrivo di Sasha Kirillov, un procuratore della società russa Plustar, determinato a conquistare non solo il mercato calcistico italiano, ma anche dei preziosissimi terreni intestati alla ISG.

Il cast di Il grande gioco: attori e personaggi

La serie, realizzata da Sky e sostenuta dalla produzione di Luca Barbareschi, si compone di un cast particolarmente ricco di attori ben noti nel panorama televisivo italiano. Ecco, quindi, tutti gli attori presenti ne "Il grande gioco":

Francesco Montanari interpreta Corso Manni

interpreta Corso Manni Giancarlo Giannini è Dino De Gregorio

è Dino De Gregorio Elena Radoninich è Elena De Gregorio

è Elena De Gregorio Giovanni Crozza Signoris è Antonio Lagioia

è Antonio Lagioia Lorenzo Aloi è Marco Assari

è Marco Assari Vladimir Aleksic è Sasha Kirillov

è Sasha Kirillov Lorenzo Cervasio è Federico De Gregorio

è Federico De Gregorio Jesus Mosquera Bernal interpreta Carlos Quintana

Quante puntate sono e quando va in onda su Sky Altantic

La serie è composta da otto episodi da cinquanta minuti ciascuno. I primi due sono disponibili su Sky Atlantic e su Now da venerdì 18 novembre, in attesa degli altri che andranno a completare la serie, con l'uscita di due puntate settimanali.

Dove vedere le puntate anche senza Sky

Sarà possibile vedere la serie sia su Sky Atlantic, canale dove ormai arrivano le produzioni Sky Original, ma anche in streaming su Now Tv. Qualora non si fosse abbonati a nessuna delle due piattaforme, è possibile acquistare dei ticket su Now per permettere la visione del prodotto che più interessa all'utente.