Giacomo Leopardi, finite le riprese della fiction Rai: “Il poeta oltre la malinconia e la solitudine”

Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta è la fiction in due puntate diretta da Sergio Rubini che ripercorre la vicenda umana del poeta di Recanati. Nei panni del protagonista, l'attore Leonardo Maltese. Le riprese, che si sono tenute nelle Marche, in Puglia ma anche a Roma, Napoli e Torino si sono appena concluse. La miniserie in due puntate prodotta da Rai Fiction con Ibc Movie di Beppe Caschetto e Rai Com, andrà in onda su Rai1.

Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta, la fiction è diretta da Sergio Rubini

Ansa riporta le dichiarazioni di Maria Pia Ammirati. La direttrice di Rai Fiction ha commentato questo progetto con grande entusiasmo, in quanto incarnazione "dell'essenza della missione del servizio pubblico". Dopo avere rimarcato come la vita di Leopardi, per quanto dolorosa in alcuni passaggi, sia sempre stata "ispirata all'amore e alla bellezza", ha parlato della sfida di restituire una dimensione moderna a una vicenda tanto ricca:

È una bellissima sfida cercare di restituire nella moderna dimensione del racconto audiovisivo più popolare la ricchezza di una vita e di un desiderio che guardò sempre oltre la linea dell’orizzonte e della quotidiana contingenza delle cose per parlare una lingua universale che sfida il tempo.

Sergio Rubini, il regista, ha raccontato come – avvicinandosi alla storia di Giacomo Leopardi – abbia notato che nella vita del poeta non c'erano soltanto "la malinconia" e "la solitudine" che tutti conoscono, ma anche "una vitalità dirompente". Per questo hanno pensato di ritrarre Leopardi non come uno studioso ricurvo sui libri, ma come "un esuberante enfant prodige che desidera divorare il mondo e viverne appieno ogni sfaccettatura":

È l’incontenibile amore per la vita il motore che muove Leopardi e la sua poetica; e il suo pessimismo è il risultato di una costante ricerca di felicità negata da un universo incomprensibile e sordo ai desideri degli uomini.

Il cast di Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta

Leonardo Maltese interpreta Giacomo Leopardi;

Alessio Boni interpreta il Conte Monaldo Leopardi;

Valentina Cervi interpreta Adelaide Antici;

Cristiano Caccamo interpreta Antonio Ranieri;

Alessandro Preziosi interpreta Don Carmine;

Fausto Russo Alesi interpreta Pietro Giordani;

Giusy Buscemi interpreta Fanny Targioni Tozzetti.