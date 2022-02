Fedez commenta le puntate di Lol 2: “Sembra che io e Frank Matano ridiamo per qualsiasi cosa” Fedez ha guardato gli episodi della nuova stagione di Lol-Chi ride è fuori e li ha commentati via Instagram, sostenendo che dal montaggio sembra che lui e Frank Matano ridano per ogni cosa. Diversa la versione del collega ed ex concorrente.

A cura di Elisabetta Murina

Durante Lol 2- Chi ride è fuori si ride, forse anche troppo. O almeno questa è la versione di Fedez, conduttore dello show comico di Amazon Prime Video insieme a Frank Matano, che via Instagram ha commentato i nuovi episodi disponibili dal 24 febbraio. "Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa", ha scritto il rapper guardando le puntate. Durante il gioco, i due "registi" sono nella loro stanza di controllo e osservano ogni minimo movimento dei dieci comici in gara, controllando scrupolosamente chi si lascia sfuggire una o più risate. La prima costa l'ammonizione, la seconda il cartellino rosso e quindi l'eliminazione. Nel cast di sono Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, il Mago Forest, Diana del Bufalo, Max Angioni e Maria di Biase. Gli ultimi episodi, che decreteranno il vincitore, usciranno tra meno di una settimana.

Cosa pensa Fedez delle puntate di Lol 2

Dal divano di casa, Fedez ha visto le prime quattro puntate di Lol 2 e le ha commentate sul suo profilo Instagram. L'impressione che ha avuto, riguardando tutto con il montaggio, è che lui e Fran Matano ridano per ogni battuta dei concorrenti, ma ci tiene a precisare che non è così: "Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ridiamo".

Fedez quindi ha fatto notare, in tono più scherzoso che polemico, come il montaggio delle scene abbia restituito un'immagine diversa dalla realtà. Anche se, alla fine, lui stesso sembra fare un passo indietro, dicendo: "No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo".

La versione di Frank Matano

Chiamato in causa dal collega, anche Frank Matano ha voluto dire la sua, con una posizione completamente diversa. Se per Fedez entrambi sono apparsi più divertiti di quanto non lo siano stati nella realtà, per l'ex concorrente il montaggio ha addirittura tagliato delle risate: "Non lo so Fede, secondo me hanno asciugato. Io mi ricordo che hai riso molto di più e hanno tagliato qualche risata. Tipo ti ricordi quando io ho detto quella cosa e tu hai riso così forte che mi sono messo le mani sulle orecchie e l'hanno tagliata?".