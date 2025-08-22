Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora nella nuova serie HBO, la foto col pappagallo di Portobello è impressionante

La nuova foto della serie dedicata a Enzo Tortora, in uscita su HBO Max Italia nel 2026, mostra l’impressionante lavoro svolto da Fabrizio Gifuni e dal regista Marco Bellocchio. La serie sarà proiettata in anteprima a Venezia 82.

"È stato atroce, Francesca. Uno schianto che non si può dire. Ancora oggi, a sei giorni dall'arresto, chiuso in questa cella 16 bis, con altri cinque disperati, non so capacitarmi, trovare un perché. Trovo solo un muro di follia." Così scriveva Enzo Tortora alla compagna Francesca Scopelliti dal carcere di Regina Coeli, il 23 giugno 1983. Al momento dell'arresto aveva detto di aver sentito "una bomba al cobalto scoppiarmi nel cuore", una metafora che si sarebbe rivelata tragicamente profetica: quello stesso dolore lo avrebbe portato alla morte cinque anni dopo.

C'è qualcosa di devastante nella caduta di un uomo che aveva raggiunto l'apice del successo. Portobello registrava punte di 28 milioni di telespettatori, circa il 47% dell'intera popolazione italiana. Tortora era il re della TV anni '80, nominato Commendatore della Repubblica dal Presidente Pertini. Eppure, quando il 17 giugno 1983 i carabinieri bussarono alla sua stanza d'albergo, il presentatore pensò a un errore. Non poteva immaginare che sarebbe finito al centro di uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana.

La storia di Enzo Tortora sarà presto una serie televisiva

Nel 2025, a oltre trent'anni dalla morte di Enzo Tortora, il maestro Marco Bellocchio decide di raccontare nuovamente questa storia con "Portobello", serie evento HBO Max che arriverà nel 2026. La serie, fuori concorso al Festival di Venezia 2025, vede Fabrizio Gifuni nei panni del presentatore, già suo Aldo Moro in "Esterno Notte". "Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo", ha dichiarato Bellocchio.

L'immagine di Fabrizio Giufini nei panni di Enzo Tortora

C'è qualcosa di magnetico ma anche di straziante nella foto rilasciata dalla produzione. A parte l'incredibile plastica somiglianza di Fabrizio Gifuni a Enzo Tortora, l'immagine che lo ritrae accanto al pappagallo di Portobello assume connotati parossistici. L'uomo che aveva reso quel volatile il simbolo di un'Italia che sognava, che si divertiva, che credeva ancora nella televisione come luogo di incontro e meraviglia, non sapeva che tutto quel fantastico mondo gli sarebbe prima o poi crollato addosso. C'è grande attesa per la serie che sarà proiettata in anteprima a Venezia 82.