Endless Love Anticipazioni dal 13 al 18 gennaio 2025: Kemal rapito, l’incidente di Zeynep incinta

Le anticipazioni di Endless Love da lunedì 13 gennaio a sabato 18 gennaio 2025. La serie tv turca di Canale 5 va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.10 e il sabato alle 14.45. Nei nuovi episodi Kemal sarà rapito da Emir che proverà a ucciderlo. Zeynep, in dolce attesa, sarà vittima di un'incidente: al suo risveglio riceverà una brutta sorpresa.

Le anticipazioni di lunedì 13 gennaio

Il matrimonio tra Nihan e Kemal è alle porte: fervono i preparativi ma ci sarà uno scontro per le due culture diverse, quella popolare di Fehime e quella più moderna della madre di Nihan. Al centro delle discussioni anche la scelta della musica: vincerà Fehime che, essendo la madre dello sposo, rivendicherà il diritto delle scelte che riguardano il matrimonio di Kemal.

La trama dell'episodio di martedì 14 gennaio

Emir organizzerà un nuovo piano per naufragare il matrimonio di Kemal e Nihan. Zeynep cercherà di persuadere e convincere Emir a mettere da parte l'astio verso il suo acerrimo rivale, ma Emir incontrerà Baran con il quale si accorderà per far fallire il matrimonio. Il suo piano, però, non sarà svelato.

Cosa succede nella puntata di mercoledì 15 gennaio

Mentre Nihan si starà preparando per le nozze, Kemal, preoccupato per le brutte intenzioni di Emir, chiederà aiuto a Ayhan e Zehir per proteggere la sua cerimonia. Gli scagnozzi di Emir, guidati da Mehmet, saranno fermati dagli uomini di Ayhan. Nessuno sospetterà il vero piano di Emir che desidererà rapire Kemal per ucciderlo in una camera iperbarica sfruttando la mancanza di ossigeno.

Le anticipazioni di giovedì 16 gennaio

Kemal sarà rapito ma nessuno ne verrà a conoscenza. Nihan sarà preoccupata per la sua assenza e Ayhan e Zehir scopriranno, grazie a Zeynep, che Kemal è stato rapito. Kemal sarà quindi salvato, estratto dalla camera iperbarica privo di sensi, grazie a Zeynep e Zehir e tornerà al sicuro da Nihan.

Cosa succede nella puntata di venerdì 17 gennaio

Emir sarà furioso con Zeynep per aver svelato il suo piano e per aver salvato Kemal. I due personaggi si scontreranno e Zeynep finirà investita da una macchina. Nel frattempo, Ayhan e Zehir sventeranno un attentato pianificato da Baran: quest'ultimo riuscirà a scappare dalla cattura.

La trama della puntata di sabato 18 gennaio

Emir, dopo l'incidente, porterà Zeynep in ospedale ma la giovane perderà il bambino che porta in grembo. Emir incolperà Kemal per la perdita e giurerà vendetta. Kemal e Nihan, felici nella loro nuova casa, saranno attaccati dagli uomini di Mehmet. L'assalto, però, sarà sventato grazie all'intervento degli uomini di Ayhan e Zehir. Mehmet confesserà di aver agito per conto di Emir e il soldato Hakan otterrà un mandato di arresto per Emir. Lui, però, non si farà trovare.