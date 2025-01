Endless Love, le anticipazioni dal 20 al 24 gennaio: Zeynep e Deniz rapite, cosa succederà

video suggerito

Le anticipazioni di Endless Love da lunedì 20 gennaio a venerdì 24 gennaio 2025. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera turca: Kemal riconoscerà Deniz come sua figlia, ma la bambina sarà rapita insieme a Zeynep.

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni di Endless Love da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2025. La soap opera turca va in onda su Canale5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.10, mentre il sabato alle ore 14.45. Nelle nuove puntate Zeynep, dopo aver perso il bambino, deciderà di dire addio per sempre a Emir. Ma quest'ultimo compirà un gesto che metterà tutti in allerta.

Le anticipazioni di Endless Love di lunedì 20 gennaio

Nella puntata di Endless Love di lunedì 20 gennaio, dalle 14.10 su Canale5, Emir, dopo il fallimento del suo piano, tenterà di procurarsi i passaporti per fuggire insieme a Zeynep. Kemal scoprirà tutto e chiederà spiegazioni a Zeynep la quale, non avendo avuto contatti con il suo amante, prometterà al fratello che non tradirà la sua fiducia.

La trama della puntata di martedì 21 gennaio

Martedì 21 gennaio Emir si introdurrà segretamente a casa di Kemal e Nihan per salutare Deniz prima di dirigersi in ospedale per andare a prendere Zeynep. Poco prima del suo arrivo, Zeynep chiamerà il fratello e lascerà la telefonata aperta così da permessere a Kemal e Hakan di rintracciare il suo amante. Emir, però, riuscirà a scappare ma Zeynep non lo seguirà: deciderà di dirgli addio per sempre.

La puntata di mercoledì 22 gennaio

Nell'appuntamento di mercoledì 22 gennaio, Kemal si farà consolare dagli amici Ayhan e Zehir che gli regaleranno un camper così che potrà finalmente partire per la luna di miele insieme a Deniz e Nihan. Kemal riconoscerà Deniz come sua figlia e insieme ad amici e la famiglia festeggeranno la giornata speciale.

Cosa succederà nella puntata di giovedì 23 gennaio

Emir riuscirà a imbrogliare tutti con il suo piano di fuga: quando Kemal e Nihan lasceranno Deniz alle cure della zia Zeynep, Emir rapirà sia la bambina che la sua ex amante. Kemal si alleerà con Hakan per ritrovarle, preoccupato per le cattive intenzioni di Emir.

La puntata di venerdì 24 gennaio

Nella puntata di venerdì 24 gennaio, Kemal proverà a parlare con Asu per capire le strategie di Emir ma non riuscirà nel suo intento. Hakan cercherà aiuto da Mehmet, in carcere, mentre Nihan andrà dalla signora Mujgan nella speranza di trovare qualche indizio su dove si trova Emir.