Endless Love, le anticipazioni del 3 e 4 febbraio: cosa succederà nel finale di stagione Le anticipazioni del finale di stagione di Endless Love. Le ultime puntate sono in programma per lunedì 3 (alle 14.10) e martedì 4 febbraio (alle 14.10 e alle 21.40) su Canale5. Ecco cosa succederà: la trama degli episodi finali.

A cura di Gaia Martino

La serie turca Endless Love è arrivata al finale di stagione. La soap con Neslihan Atagül e Burak Özçivit protagonisti nei panni di Burak e Nihan, è andata in onda in Turchia e in altri 110 paesi vincendo l'International Emmy Award nella categoria Miglior Telenovela nel 2017. È arrivata in Italia nel marzo 2024 e oggi e domani, lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2025 andranno in onda gli ultimi tre episodi, due alle 14.10, l'ultimo martedì in prima serata, sempre su Canale5. Ecco cosa riserva il finale: le anticipazioni delle ultime puntate.

Le anticipazioni di Endless Love di lunedì 3 febbraio

Nella puntata di lunedì 3 febbraio di Endless Love, in programma alle 14.10 su Canale5, Kemal deciderà di lasciare la sua famiglia per cercare di salvarsi. Il medico del manicomio organizzerà una breve fuga dall'ospedale per portare Asu a casa sua dove potranno trascorrere qualche ora in intimità. La ragazza, però, una volta arrivati a casa, colpirà il giovane medico con un disco da body building e fuggirà da Emir. Suo fratello, in condizioni di salute disperate a causa di un'infezione a una ferita, le comunicherà la vendetta che sarà realizzata da Baran.

La trama della puntata del pomeriggio di martedì 4 febbraio

Nella prima puntata di Endless Love di martedì 4 febbraio, dalle 14.10 su Canale5, Kemal, Nihan e Deniz riusciranno a raggiungere l'aeroporto scortati da Hakan e Adem, uno dei suoi agenti. Crederanno di essere al sicuro, ma Nihan verrà avvelenata e rapita da due inservienti nel bagno dell'aeroporto. Kemal sospetterà che tra gli uomini di Hakan si nasconde una talpa invitata ad avvertire Baran ed Emir dei loro spostamenti. Nel frattempo, Emir si troverà in un edificio abbandonato insieme ad Asu. Sarà ferito, ma non si arrenderà e continuerà a manovrare i fili del suo piano.

Le anticipazioni dell'ultima puntata: cosa succede nel finale di stagione di martedì 4 febbraio

Nell'ultima puntata di martedì 4 febbraio, dalle 21.40 su Canale5, Nihan sarà condotta da Baran nel nascondiglio di Emir e, ancora stordita, verrà legata con una catena e sorvegliata da Asu. Kemal scoprirà che la talpa è Adem, ma troppo tardi: l'agente avrà già rapito Zeynep con una scusa. Emir terrà in ostaggio sia Nihan che Ayhan e Zehir e deciderà di andare in ospedale, dove sa che verrà arrestato.

Hakan e Kemal sventeranno il tentativo di Zeynep di uccidere Emir, Kemal lo aiuterà inaspettatamente a fuggire facendosi promettere che libererà Ayhan e lo accompagnerà da Nihan. Hakan proverà a seguirli, ma sarà depistato. Mentre il commissario riceverà una soffiata su movimenti sospetti in una fabbrica abbandonata, Emir lascerà Kemal nel luogo in cui dovrebbe trovare Nihan, ma avrà i minuti contati per salvarla. Quando tutto sembrerà perduto, Emir ricomparirà ma farà una mossa sbagliata.