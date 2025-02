Ascolti tv martedì 4 febbraio: chi ha vinto tra Endless Love e Blackout 2

video suggerito

La prima serata di ieri, martedì 4 febbraio, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso l'ultimo appuntamento con Blackout 2 – Le Verità Nascoste. Canale5 ha trasmesso il finale della soap turca Endless Love. Nell'access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di martedì 4 febbraio.

La sfida agli ascolti tv tra Blackout 2 e Endless Love

Nella serata di martedì 4 febbraio, su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della seconda stagione di Blackout, con Alessandro Preziosi nei panni del protagonista Giovanni Lo Bianco. La fiction è stata vista da 2.602.000 spettatori con 12.9% per il primo episodio e da 2.264.000 con il 15.2% per il secondo.

Su Canale 5 invece spazio al finale di stagione di Endless Love. La soap turca è stata seguita da 2.728.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la seconda puntata di Stasera Tutto è Possibile. Il programma condotto da Stefano De Martina ha interessato 2.020.000 spettatori con il 13% di share. Rai3 ha proposto Il Re di Napoli – Storia e Leggenda di Mario Merola. Il programma è stato seguito da 452.000 spettatori con il 2.3% di share. Italia1 ha lasciato spazio alla Coppa Italia Atalanta-Bologna. L'incontro sportivo è stato seguito da 2.371.000 spettatori con l'11.5% di share. Rete4 ha proposto la trasmissione È Sempre Cartabianca, che ha interessato 713.000 spettatori con il 5% di share.

Affari tuoi e Striscia la notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. La puntata ha registrato 6.332.000 spettatori con il 28.9% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci si è fermato a 3.342.000 spettatori pari al 15.3% di share.