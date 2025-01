Blackout 2, anticipazioni quarta e ultima puntata del 4 febbraio: la verità svelata nel finale di stagione

video suggerito

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste, in onda martedì 4 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. I due nuovi episodi della serie con Alessandro Preziosi, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Alessio Vassallo e Adele Dezi sono intitolati Oltre la valle e Le verità nascoste. Nella trama del finale, i dubbi di Giovanni sulla morte di Natasha poi l’albergo verrà preso d'assalto dai malviventi che hanno stretto un accordo con Federica. È giunto il momento della resa dei conti. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste. Attenzione spoiler.

Blackout 2 – Le verità nascoste, anticipazioni ultima puntata del 4 febbraio

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste, in onda martedì 4 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nel settimo episodio, intitolato Oltre la valle, i protagonisti faranno i conti con l’ennesimo mistero. L’elicottero, infatti, ha subito un guasto. Giovanni è sempre più confuso. Più ragiona sui recenti accadimenti, più si rende conto che troppe cose non tornano. Tra i fatti a cui non riesce a dare un senso c’è anche la morte di Natasha. L’uomo, allora, spera di stabilire un’alleanza con Marco per smascherare la poliziotta.

L'albergo preso d'assalto da malviventi

Nel corso dell’ultima puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste, andrà in onda anche l’ottavo episodio che dà il titolo alla serie. Elena fa un’importantissima scoperta, avvisa il padre Giovanni dell’esistenza del bunker, così l’uomo riesce a fuggire. Ma l’ennesima disavventura si abbatte su di loro. L’albergo è preso d’assalto da un gruppo di malviventi che hanno stretto un accordo con Federica. Gli ospiti sono in pericolo: minacciati con le armi e rinchiusi in un magazzino. Gli unici a sfuggire a questa sorte sono Marco e la sua famiglia.