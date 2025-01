Ascolti tv martedì 14 gennaio: chi ha vinto tra Amore e Vendetta-Zorro e Black out 2- Le verità nascoste

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 14 gennaio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Black out 2- Le verità Nascoste con Alessandro Preziosi come protagonista nei panni di Giovanni Lo Bianco. Su Canale 5, invece, una nuova puntata della serie spagnola Amore e Vendetta-Zorro. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Blackout 2 e Amore e Vendetta

Nella serata di martedì 14 gennaio, su Rai1 è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di Black Out, con Alessandro Prezosi nei panni del protagonista Giovanni Lo Bianco. Negli episodi, 8 in totale, viene spostata l'attenzione sui personaggi ancora bloccati al Cima Paradiso, l'Hotel nella Valle del Vanoi in Trentino che fa da sfondo alla vicenda, e il racconto riprenderà esattamente da dove si era interrotto. La prima puntata è stata vista da 2.916.000 spettatori pari al 17.8% di share.

Su Canale 5 spazio invece a un nuovo episodi di Amore e Vendetta- Zorro, la serie spagnola che racconta la storia del giustiziere mascherato Zorro, che aiuta i deboli e gli indifesi, stretti nella morsa dei colonizzatori della California. Con Miguel Bernardeau, Renata Notni, Rodolfo Sancho, Dalia Xiuhcoatl e Paco Tous è stata seguita da 1.513.000 spettatori con uno share del 10.4%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! in Europa ha intrattenuto 920.000 spettatori pari al 5.1%, mentre su Italia1 Mechanic: Resurrection ha incollato davanti al video 1.561.000 spettatori (8.6% share). Su Rai3 il film spagnolo Tutto in un giorno ha segnato 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato circa 815.000 spettatori (5.9%). Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.456.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Una Principessa a Natale ha ottenuto 560.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Little Big Italyin replica raduna 325.000 spettatori (2.3%)