video suggerito

Black Out 3 si farà? Cosa sappiamo sull’eventuale terza stagione della serie con Alessandro Preziosi La terza stagione di Black Out si farà? La serie tv con Alessandro Preziosi, prodotta da Luca Barbareschi, finisce stasera con gli ultimi due episodi in programma su Rai 1. Cosa sappiamo sulle presunte nuove puntate. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È arrivata ai titoli di coda la seconda stagione di Black Out, la serie televisiva con Alessandro Preziosi protagonista nei panni di Giovanni Lo Bianco, in onda il martedì sera in prima serata su Rai 1. Il finale di stasera, martedì 4 febbraio 2025, vedrà la resa dei conti dei personaggi rimasti bloccati all'interno di un hotel a causa di una slavina. Il pubblico della fiction si chiede se, terminato il secondo capitolo dal titolo "Le verità nascoste", ci sarà una terza stagione. Il produttore Luca Barbarareschi non ha rivelato nulla riguardo eventuali nuovi episodi.

Cosa sappiamo sulla terza stagione di Black out

Non ci sono ancora informazioni riguardo la terza stagione di Black Out. Il produttore Luca Barbareschi, a differenza di quanto annunciò dopo il primo capitolo, non ha rivelato se ci sarà o meno un continuo della serie. Fino ad ora ha invitato i telespettatori che si sono appassionati alla trama a seguire gli ultimi due episodi in prima serata su Rai 1. L'innevata Valle del Vanoi farà da sfondo agli enigmi e ai misteri di questo racconto fatto di suspence, sentimenti e umanità, giunto al finale.

Come finisce Black Out 2, la trama dell'ultima puntata

Nell'ultima puntata di Black Out 2 in onda in prima serata su Rai 1 andranno in onda gli episodi 7 e 8 dal titolo "Oltre la valle" e "Le verità nascoste". I protagonisti faranno i conti con l'ennesimo mistero: l'elicottero ha subito un guasto e Giovanni sarà sempre più confuso riguardo i recenti accadimenti. Tra i fatti a cui non saprà dare risposta anche la morte di Natasha: cercherà la complicità di Marco per smascherare la poliziotta. Elena scoprirà l'esistenza del bunker e avvertirà il padre che riuscirà a fuggire. Dalle pendici delle montagne arriverà all'albergo il gruppo di malviventi alleato di Federica che rinchiuderà gli ospiti in un magazzino, tranne Marco e la famiglia.