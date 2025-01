video suggerito

Ascolti tv martedì 21 gennaio: chi ha vinto tra Black Out 2 e Amore e Vendetta- Zorro Gli ascolti tv di martedì 21 gennaio 2025. Amore e Vendetta- Zorro, in onda in prima serata su Canale 5 . è stato visto da 1.221.000 spettatori con uno share del 9.9%, mentre la seconda stagione di Black Out- Verità Nascoste ha raggiunto 3.007.000 spettatori pari al 17.1% di share. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 21 gennaio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Black out 2- Le verità Nascoste con Alessandro Preziosi come protagonista nei panni di Giovanni Lo Bianco. Su Canale 5, invece, una nuova puntata della serie spagnola Amore e Vendetta-Zorro. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Blackout 2 e Amore e Vendetta

Nella serata di martedì 21 gennaio, su Rai1 è andata in onda la seconda puntata della seconda stagione di Black Out, con Alessandro Prezosi nei panni del protagonista Giovanni Lo Bianco. Negli episodi, 8 in totale, viene spostata l'attenzione sui personaggi ancora bloccati al Cima Paradiso, l'Hotel nella Valle del Vanoi in Trentino che fa da sfondo alla vicenda, e il racconto riprenderà esattamente da dove si era interrotto. La prima puntata è stata vista da 3.007.000 spettatori pari al 17.1% di share.

Su Canale 5 spazio invece a un nuovo episodi di Amore e Vendetta- Zorro, la serie spagnola che racconta la storia del giustiziere mascherato Zorro, che aiuta i deboli e gli indifesi, stretti nella morsa dei colonizzatori della California. Con Miguel Bernardeau, Renata Notni, Rodolfo Sancho, Dalia Xiuhcoatl e Paco Tous è stata seguita da 1.221.000 spettatori con uno share del 9.9%.

Leggi anche Ascolti TV lunedì 20 gennaio: chi ha vinto tra Il Conte di Montecristo e il Grande Fratello

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! in Europa è stato visto da 928.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia1 Safe ha incollato davanti al video 1.499.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Il maestro giardiniere ha segnato 786.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato circa 685.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.448.000 spettatori con l’8.8%. Su Tv8 Due pattini e una corona ha ottenuto 414.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy ha radunato 362.000 spettatori (2.6%).