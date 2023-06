Doc – Nelle tue mani 3, le foto di Giacomo Giorgio sul set della serie con Luca Argentero Giacomo Giorgio è ufficialmente uno dei nuovi medici specializzandi di “Doc- Nelle tue mani”. Come dimostrano le immagini scattate in questi giorni di set, l’attore interprete di Mare Fuori, è pronto a stregare anche il pubblico di Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

È uno degli attori più amati di Mare Fuori, la serie dei record premiata anche come serie dell'anno ai Nastri d'argento, e ben presto sarà anche tra i volti più attesi di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai1 con Luca Argentero di cui si stanno girando gli episodi della terza stagione proprio in queste settimane. Stiamo parlando di Giacomo Giorgio, l'interprete di Ciro Ricci che è pronto a stregare il pubblico in un nuova veste: quella di giovane chirurgo.

Giacomo Giorgio è il nuovo medico chirurgo di DOC

Le foto pubblicate dalle varie pagine fan, parlano chiaro: Giacomo Giorgio è entrato nel cast di Doc – Nelle tue mani, come uno dei volti stabili di questa terza stagione. Se inizialmente, dalle prime immagini pervenute, quasi per caso, durante la lettura del copione, non fosse chiaro quale potesse essere il ruolo del giovane attore, adesso pare proprio che non ci siano più dubbi.

Svestiti i panni di Ciro Ricci, almeno per poco, visto che nella quarta stagione di Mare Fuori sarà comunque presente, il 24enne è entrato perfettamente in quelli del giovane medico chirurgo che farà parte dell'equipe di specializzandi del Policlinico Ambrosiano, come testimoniano le foto in camice.

Intanto, sul set, il divertimento non manca e il feeling tra colleghi anche, come dimostrano le foto rubate durante la giornata, in cui Giacomo Giorgio parla e scherza con Luca Argentero e Marco Rossetti, adocchiati da uno stuolo di fan.

Giacomo Giorgio in Doc – Nelle tue mani 3

Dove vedremo Giacomo Giorgio in tv

Non è l'unico progetto in cui vedremo Giacomo Giorgio, dal momento che l'attore è ormai tra i volti più promettenti dello spettacolo italiano. In autunno arriverà la serie "Noi siamo leggenda", girata da Carmine Elia, primo regista di Mare Fuori, in cui ci saranno anche altri interpreti della serie come Valentina Romani e Nicolas Maupas.

A questa si aggiunge anche la serie ispirata all'assassinio di Elisa Claps, che per l'appunto si chiamerà "Per Elisa", in cui affianca Gianmarco Saurino e Vincenzo Ferrera. Non mancheranno altri progetti di cui, però, ancora si hanno poche informazioni.