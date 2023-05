Giacomo Giorgio nel cast di DOC 3, il dettaglio emerso sui social Sono iniziate le riprese della terza stagione di Doc-Nelle tue mani. Tra i nuovi protagonisti della nota serie targata Rai, anche Giacomo Giorgio, come si evince anche da un video pubblicato sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Sono iniziate le riprese della nuova stagione di Doc-Nelle tue mani, arrivato al suo terzo e attesissimo capitolo, che sarà trasmesso non prima del prossimo anno in tv. Tra vecchie conferme, dal protagonista Luca Argentero, a Matilde Gioli e Sara Lazzaro, non mancano anche i nuovi arrivi e nel cast compare anche il nome di Giacomo Giorgio, come svelato da alcune storie pubblicate sui social.

Giacomo Giorgio tra gli attori di DOC

Un video pubblicato da una pagina fan e condiviso sul suo profilo dall'attore, tra i protagonisti della serie dei record, Mare Fuori, riprende il primo incontro che anticipa l'inizio delle riprese della serie, con gli attori e il regista riuniti per una prima lettura dei copioni. In questa panoramica si scorgono il volto di Matilde Gioli, Beatrice Grannò e in lontananza quello di Giacomo Giorgio, intento ad ascoltare, mentre sul finire della ripresa compare il volto di Luca Argentero. Non è chiaro se il giovane attore, sarà presente per l'intera stagione o per la durata di qualche episodio, dal momento che, come si evince dall'inquadratura del video, si tratta di un incontro tra interpreti, sceneggiatori e regista, relativo al primo episodio della fiction, che avrà come nome "Risvegli". Senza dubbio lo vedremo nella quarta stagione della serie di Rai2 e anche in un nuovo prodotto firmato Rai, ovvero Per Elisa, sul caso di Elisa Claps.

L'annuncio di Luca Argentero

Intanto anche Luca Argentero sul suo profilo Instagram ha annunciato l'inizio delle riprese, pubblicando uno scatto in cui è ritratto col camice e poi, nella foto accanto, c'è per l'appunto il copione con il primo episodio. "Si Riparte" scrive l'attore che aveva già annunciato in alcune interviste recenti che sarebbero tornati sul set quanto prima. Tra i commenti al post spunta anche quello di Giusy Buscemi, che era stata tra le protagoniste dell'ultima stagione: "Daje, buon inizio" scrive l'attrice, lasciando presumere che il suo personaggio non sarà presente nei nuovi episodi.