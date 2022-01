Doc 2, anticipazioni seconda puntata 20 gennaio: Andrea Fanti messo di fronte ad una scelta Le anticipazioni della seconda puntata di Doc-Nelle tua mani 2 di giovedì 20 gennaio. Il dottor Fanti è messo di fronte ad una scelta difficile, mentre Carolina deve fare i conti con i suoi sentimenti.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da giovedì 13 gennaio, la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani è arrivata su Rai1 con nuovi e avvincenti episodi. Ritroveremo il Dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero, ma anche gli altri medici del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, come la dottoressa Giulia Giordano interpretata da Matilde Gioli, o Lorenzo Lazzerini che ha il volto di Gianmarco Saurino, ma non mancheranno anche nuovi personaggi. Nella seconda puntata Fanti si trova a dover compiere una scelta ben precisa e anche Carolina dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. L'appuntamento è giovedì 20 gennaio alle ore 21:30 su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 2, anticipazioni seconda puntata di giovedì 20 gennaio

Stando alle anticipazioni della seconda puntata l'inchiesta di Caruso in merito alla pandemia si fa sempre più approfondita ed emergono segreti che riguardando anche l'ospedale, che non sono affatto semplici da elaborare. Intanto, Andrea Fanti è chiamati a compiere una scelta che lo metterà profondamente in crisi: per accedere al primariato dovrà superare un test e qualora non dovesse superarlo rischierebbe di perdere definitivamente la sua carriera da medico. Intanto Carolina, che si è legata molto a Riccardo nei mesi dell'emergenza sanitaria, sente di poter provare qualcosa che supera la semplice amicizia.

La sofferenza di Carolina e i dubbi di Gabriel

Andrea è sempre più confuso in merito al suo futuro all'interno dell'ospedale: dopo essersi impegnato con tutto se stesso per risolvere un caso che lo ha visto alle prese con un famoso tennista, non è più convinto di voler concorrere per il primariato, ma forse la sua vocazione è quella di stare tra i pazienti quanto più possibile. Nel frattempo Carolina si rende conto di non riuscire a tollerare la vicinanza tra Riccardo e Alba, soffrendone come non avrebbe immaginato. In ospedale, l'arrivi della psicologa Lucia Ferrari, per supportare i medici dopo i mesi intensi della pandemia, non è ben vista da tutti e infatti, Gabriel, non si presenta all'appuntamento con lei.