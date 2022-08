Cobra Kai 5, quando esce su Netflix e il nuovo trailer La serie che estende l’universo narrativo di “Karate Kid” è pronta a tornare con la quinta stagione piena di colpi di scena: ecco quando arriva su Netflix.

Disponibile dal 9 settembre l'attesa quinta stagione di Cobra Kai. La serie che estende l'universo narrativo di "Karate Kid" è riuscita nell'intento di unire due generazioni differenti di spettatori e alza la posta con una nuova stagione ricca di colpi di scena e, soprattutto, di combattimenti. Nella All Valley è ormai di moda lo stile "No Mercy" del perfido Terry Silver (Thomas Ian Griffith) che è riuscito a riportare il Cobra Kai ai fasti di un tempo. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) proveranno a fermarlo anche grazie all'aiuto di un vecchio amico, ovvero Chozen (Yuji Okumoto).

La trama

Cobra Kai si svolge più di 30 anni dopo gli eventi dell'All Valley Karate Tournament del 1984 e che sono raccontati nel grande classico degli anni '80, Karate Kid. La quarta stagione si era conclusa con la vittoria di Tory Nichols (Peyton List) che ha confermato il Cobra Kai come miglior dojo dell'All Valley Tournament. Terry Silver, però, ha truccato la gara e ora qualcosa sta per cambiare. Nel frattempo, Daniel e Johnny cercheranno una definitiva rivincita mentre John Kreese (Martin Kove) è ancora in galera ma progetta un modo per uscire definitivamente.

Il cast completo di Cobra Kai 5

Gli eventi della quarta stagione di Cobra Kai ci hanno permesso di stilare una lista completa del cast che è pronto a tornare:

Ralph Macchio è Daniel LaRusso

William Zabka è Johnny Lawrence

Courtney Henggeler è Amanda LaRusso

Xolo Maridueña è Miguel Diaz

Tanner Buchanan è Robby Keene

Mary Mouser è Samantha LaRusso

Jacob Bertrand è Hawk

Gianni DeCenzo as Demetri

Martin Kove è John Kreese

Thomas Ian Griffith è Terry Silver

Dallas Dupree Young è Kenny

Owen Morgan è Bert

Aedin Mincks è Mitch

Vanessa Rubio è Carmen

Peyton List è Tory Nichols

Khalil Everage è Chris

Joe Seo è Kyler

Hannah Kepple è Moon

Torna un vecchio amico dal passato: è Chozen interpretato da Yuji Okumoto, rivale principale di Daniel in Karate Kid II. Dall'altro lato, un nuovo ruolo fondamentale tra i cattivi è quello della sensei Kim Da-Eun, interpretato da Alicia Hannah-Kim.