Netflix e Disney+ con la pubblicità: quando arriveranno e quanto costeranno gli abbonamenti economici

In arrivo i piani di abbonamento low cost di Netflix e Disney+, comprensivi di annunci pubblicitari. Ecco quando saranno disponibili e quanto costeranno.

La società statunitense Netflix è ormai pronta a lanciare un nuovo piano di abbonamento più economico, grazie all'inserimento di spot pubblicitari. Secondo quanto riporta Variety, l'opzione sarà disponibile prima del previsto. L'obiettivo di Netflix sarebbe quello di battere sul tempo l'uscita del piano economico di Disney+.

Secondo quanto sostiene Variety, Netflix avrebbe deciso di anticipare il lancio del nuovo abbonamento super economico all'inizio di novembre 2022. Così facendo, la società spera di mettere un freno alla fuga degli utenti. Nell'arco del 2022, Netflix ha perso più di 1 milione di abbonati. Inoltre, spostando il lancio a novembre, anticiperebbe Disney+ che l'8 dicembre lancerà un'altra opzione di abbonamento, anche in questo caso più economica grazie alla presenza di annunci pubblicitari.

L'abbonamento low cost di Disney+ costerà 7,99 dollari al mese. Quanto a Netflix, invece, il lancio avverrà gradualmente nei diversi Paesi che utilizzano la piattaforma in streaming. Si partirà da Stati Uniti, Canada, Francia, Germania e Australia. Ma quanto costerà l'abbonamento? Secondo le prime indiscrezioni, il costo dovrebbe oscillare tra i 7 e i 9 dollari al mese (tra 7,06 euro e 9,08 euro). Chi ha già un abbonamento a Netflix, lo manterrà senza che la visione di film e serie tv venga interrotta dagli annunci pubblicitari. Intanto, un portavoce di Netflix ha precisato:

"Siamo ancora all'inizio, stiamo decidendo come lanciare un piano più economico, comprensivo di annunci pubblicitari. Non abbiamo ancora preso delle decisioni. L'obiettivo è quello di fornire agli utenti un'esperienza incredibile per chi sceglierà il piano comprensivo di annunci pubblicitari, ma vogliamo garantire la stessa incredibile esperienza anche ai brand che vorranno collaborare con noi".