Quando esce Wanna in streaming su Netflix: il trailer della docuserie sulla truffatrice italiana Da mercoledì 21 settembre sarà disponibile in streaming su Netflix la nuova docu serie “Wanna”, che racconta la caduta e l’asce della regina delle televendite Wanna Marchi e Stefania Nobile, dai primi successi alla condanna per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

A cura di Stefania Rocco

Il 21 settembre Netflix rilascerà Wanna, la docu serie realizzata da Freemantle Italia che racconta l’ascesa e la caduta della regina delle televendite Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile. La serie è stata realizzata a partire da 100 ore di materiale d’archivio, 22 testimonianze e oltre 60 ore di interviste. Senza filtri, mostrerà al telespettatore il punto di vista delle vittime e quello delle protagoniste della vicenda giudiziaria sintetizzato nella frase con cui Wanna chiude il trailer: “Perché i cogl**ni vanno inc**ati, ca**o!”. La struttura è articolata su 4 episodi e ripercorre l’intera carriera di Wanna, dai primi lavori in tv al successo raggiunto anche con il contributo della figlia Stefania e del mago Do Nascimento, fino all’inchiesta di Striscia la notizia e alle condanne per bancarotta e associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata che ha spalancato alle due donne le porte del carcere.

La data di uscita di Wanna in streaming su Netflix: quante puntate sono

Le 4 puntate di Wanna saranno rilasciate il 21 settembre. La sinossi della docu serie disponibile su Netflix anticipa quanto sarà trasmesso nell’arco degli episodi: “Wanna ripercorre il ventennio italiano, tra gli anni ‘80 e i primi anni 2000, caratterizzato da un grande cambiamento della TV generalista e dalla nascita delle prime televendite. È in questo contesto che si sviluppa la vicenda che vede come protagoniste Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. Dall’ascesa a titolo di regine incontrastate delle televendite alla caduta del loro impero e alla successiva vicenda giudiziaria. La docu-serie racconta, attraverso l’alternanza di testimonianze dirette e materiale d’archivio, gli aspetti più noti ma, soprattutto, quelli meno noti che riguardano questa storia e l’impatto travolgente che ha avuto sui telespettatori e sui media”.

Wanna Marchi e Stefania Nobile

Di cosa si parla in Wanna, la storia

La serie Wanna racconta l’ascesa e la caduta di Wanna Marchi, regina delle televendite che fu condannata insieme alla figlia Stefania Nobile e a Francesco Campana per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. La pena, confermata dalla Cassazione nel 2009, ammontava a 9 anni e 6 mesi per Wanna Marchi e a 9 anni 4 mesi per Stefania Nobile. Furono accusate di avere truffato i propri utenti proponendo la vendita di numeri del lotto, amuleti e talismani contro la sfortuna. Il caso, già denunciato senza che provocasse clamore da Telefono Antiplagio, esplose grazie a un servizio di Striscia la notizia.

Il trailer della docu serie sulla regina delle televendite

Il trailer diffuso da Netflix si concentra sulla vicenda televisiva e giudiziaria di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Al centro lo stile aggressivo della regina delle televendite, uno stile che le consentì di guadagnare una credibilità sempre maggiore tanto da consentirle, verso la fine della sua carriera, di vendere “la fortuna”. “Fatturavamo anche 12, 15 miliardi”, ammette Stefania Nobile. Wanna è scritta da Alessandro Garramone e Davide Bandiera, diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia.