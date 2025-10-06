Serie e Fiction
Blanca 3, anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre: Blanca e Domenico sempre più vicini, Liguori in crisi

Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Matilde Gioli. Un caso metterà in crisi i sentimenti che Liguori prova per Blanca che, intanto, si avvicina sempre più a Domenico Falena.
A cura di Ilaria Costabile
Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre. Il nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Matilde Gioli, Domenico Diele e Enzo Paci è intitolato Il Delfino. Non mancheranno i colpi di scena. Le indagini si concentrano sul tentato omicidio di un tirocinante del Centro Recupero Animali, Blanca e Liguori dovranno indagare insieme, ma Blanca non sembra più dargli lo stesso peso. Vediamo cosa succederà nella trama della terza puntata di Blanca, in onda lunedì 13 ottobre alle ore 21:30 su Rai1.

Blanca 3, anticipazioni terza puntata del 13 ottobre

Nella terza puntata di Blanca, in onda nella serata di lunedì 12 ottobre, si parlerà di un caso che darà del filo da torcere a Blanca. Un ragazzo, un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, ha quasi perso la vita dopo essere precipitato da un tetto, in circostanze che risultano piuttosto sospette. Ad indagare, ovviamente, ci sono Blanca e Liguori, lavorare a stretto contatto farà riaccendere il sentimento da parte di Liguori che, già da qualche tempo, aveva manifestato una certa gelosia nei confronti della collega e del rapporto da lei instaurato con Domenico Falena.

Blanca e Domenico sempre più vicini

Blanca, infatti, ha la testa altrove, è completamente immersa nella faccenda in cui l'ha coinvolta Domenico. È con lui, infatti, che si sta dedicando alla ricerca del bambino legato a Valya. Il mistero è sempre più fitto e di difficile risoluzione, nel frattempo tra i due sembra che la complicità sia sempre più evidente e inevitabilmente, trascorrendo tempo insieme, si avvicinano sempre di più. Questa vicinanza crea un certo disappunto da parte di Eva Faraldi, particolarmente legata al suo agente. Nel frattempo, tra una scoperta e l'altra trovano nuove strade che li avvicinano alla verità.

Serie e Fiction
