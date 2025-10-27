Blanca 3, anticipazioni sesta e ultima puntata del 3 novembre: Blanca in pericolo nel finale di stagione

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre. Il finale della terza stagione va in onda alle ore 21:30 su Rai1. Michele dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Blanca affronterà le bugie di Domenico e indagherà sul bambino scomparso mettendosi in grave pericolo.

Blanca 3, anticipazioni sesta e ultima puntata del 3 novembre

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre. L'appuntamento con il finale della terza stagione è alle ore 21:30 su Rai1. L'episodio conclusivo della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele e Matilde Gioli si intitola Il bambino. Blanca si ritroverà in grave pericolo quando deciderà di indagare sul bambino scomparso che Domenico sta cercando. Intanto, il rapporto con Falena si farà sempre più conflittuale perché Blanca è ormai consapevole delle bugie che l'uomo le ha detto. Anche Michele Liguori si troverà in una situazione scomoda. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Blanca. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel sesto episodio intitolato Il bambino, i nodi verranno al pettine. Liguori, infatti, sarà costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Blanca è ormai consapevole delle bugie che Domenico le ha detto e che ovviamente la riguardano personalmente. Questa consapevolezza genera in lei una profonda crisi. Deve affrontare la verità e capire se possa fidarsi di lui.

Blanca indaga sul bambino scomparso

Blanca è ancora intenzionata ad aiutare Domenico a ritrovare suo figlio. E così dà il via a una vera e propria corsa contro il tempo in cui cerca di scoprire cosa sia successo al bebè. Sentendo di non poter contare su nessuno, decide di portare avanti l'indagine da sola e così si mette in una situazione di grave pericolo. Immersa nel buio, dovrà fare i conti con le sue paure. Nell'intenso finale di stagione, tutte le domande troveranno una risposta. Non resta che attendere lunedì 3 novembre per assistere all'ultima puntata della terza stagione di Blanca con Maria Chiara Giannetta.