Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Il Grande Fratello, La ruota della fortuna batte Affari tuoi

Ascolti TV di lunedì 3 novembre, foto di Simona Ventura per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Gli ascolti TV di ieri, lunedì 3 novembre. In prima serata la sfida tra Blanca 3, serie tv di Rai1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno e Il Grande Fratello, reality di Canale5 condotto da Simona Ventura. Su Rai2, Lo spaesato di Teo Mammucari. Su Rai3, in onda Lo stato delle cose di Massimo Giletti. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri lunedì 3 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Blanca 3 e il Grande Fratello. Nella prima serata di lunedì 3 novembre, è andata in onda l'ultima sfida tra la fiction di Maria Chiara Giannetta e il programma di Simona Ventura. Su Rai1, infatti, è stato trasmesso il finale di stagione di Blanca 3. Lo sceneggiatore della serie di Rai1, Mario Ruggeri, ha anticipato in un'intervista a Fanpage.it la possibile trama della quarta stagione, che potrebbe andare in onda nel 2027. Il finale di stagione, intanto, ha chiuso con un boom di ascolti: 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share. Dunque, ha vinto la gara degli ascolti. Su Canale5 spazio a una nuova puntata del Grande Fratello di Simona Ventura. Francesco Rana è stato eliminato. Quattro concorrenti sono andati in nomination. La puntata si è fermata a 1.893.000 spettatori con il 14.7% di share.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, Rai1 ha proposto il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Il concorrente che ha tentato la fortuna è stato Federico dalla regione Abruzzo. Il programma ha registrato 4.988.000 spettatori con il 23.5% di share. Continua a vincere Canale5. La nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui è stata seguita da 5.332.000 spettatori pari al 25.2% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso Lo spaesato. Il programma di Teo Mammucari ha registrato 660.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rai3, in onda Lo stato delle cose di Massimo Giletti, che è stato seguito da 930.000 spettatori con il 6.2% di share. Canale5 ha lasciato spazio al film Fast & Furious 5, che ha interessato 914.000 spettatori con il 5.5% di share. Rete4 ha proposto l'approfondimento di Quarta Repubblica, che ha registrato 566.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 in onda La torre di Babele che ha interessato 810.000 spettatori con il 4.4% di share. Tv8 ha trasmesso Gialappa Show che è stato seguito da 733.000 spettatori con il 4.5% di share. Sul Nove, Little Big Italy ha registrato 393.000 spettatori con il 2.2% di share.