Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Grande Fratello 2025/2026

Grande Fratello, Francesco Rana eliminato: quattro concorrenti in nomination

Francesco Rana eliminato nella puntata del 3 novembre del Grande Fratello. In nomination finiscono 4 concorrenti: Francesca e Simone, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
73 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Grande Fratello 2025/2026

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 3 novembre è stato eliminato Francesco Rana. Durante la serata come di consueto è stato dato spazio alle nomination, a seguito delle quali sono andati al televoto 4 concorrenti: Francesca e Simone (che gareggiano insieme), Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio. Intanto l'ingresso di Valentina nella casa ha messo a soqquadro gli equilibri di alcuni gieffini e, infatti, non sono mancati scontri anche in diretta.

Chi è stato eliminato nella puntata del 3 novembre

Al televoto dal secondo appuntamento settimanale con il reality, in onda giovedì scorso, c'erano Francesco, Simone e Francesca, Jonas e Mattia. A dover abbandonare in maniera definitiva la casa è stato Francesco Rana, soprannominato ‘King', che ha ringraziato tutti prima di andare via. Di seguito le percentuali del televoto:

  • Jonas 37,65%
  • Mattia 33.51%
  • Francesca e Simone 19.05%
  • Francesco Rana 9,79%

Chi sono i concorrenti in nomination

In nomination ci sono 4 concorrenti. Tra i gieffini chi è risultato immune può esprimere il suo voto protetto dal segreto del confessionale, mentre gli altri devono affrontare le nomination palesi. L'esito dei voti raccolti porta al televoto 4 concorrenti: Francesca e Simone, reduci da un'altra nomination, Grazia, Domenico e Giulia sono i candidati all'eliminazione. Il pubblico dovrà indicare chi lascerà definitivamente la Casa.

Leggi anche
Al GF Benedetta manda un biglietto a Domenico, Valentina gli dà un ultimatum: "Allontanati da lei o esci con me"

Cosa è successo nella puntata del X ottobre

Ad accendere la puntata è senza dubbio la presenza di Valentina. Da quando è entrata nella casa gli equilibri sono stati rimessi in discussione e, infatti, il primo blocco è stato dedicato proprio ad un confronto, piuttosto acceso, tra la fidanzata di Domenico e le ragazze nella casa, da Anita, passando per Grazia. La napoletana ha avuto da ridire su ognuna di loro e dallo studio c'è anche chi ha detto la sua, come Sonia Bruganelli che come sempre dimostra di non avere peli sulla lingua.

Programmi TV
73 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views