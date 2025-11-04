Grande Fratello, Francesco Rana eliminato: quattro concorrenti in nomination

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 3 novembre è stato eliminato Francesco Rana. Durante la serata come di consueto è stato dato spazio alle nomination, a seguito delle quali sono andati al televoto 4 concorrenti: Francesca e Simone (che gareggiano insieme), Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio. Intanto l'ingresso di Valentina nella casa ha messo a soqquadro gli equilibri di alcuni gieffini e, infatti, non sono mancati scontri anche in diretta.

Chi è stato eliminato nella puntata del 3 novembre

Al televoto dal secondo appuntamento settimanale con il reality, in onda giovedì scorso, c'erano Francesco, Simone e Francesca, Jonas e Mattia. A dover abbandonare in maniera definitiva la casa è stato Francesco Rana, soprannominato ‘King', che ha ringraziato tutti prima di andare via. Di seguito le percentuali del televoto:

Jonas 37,65%

Mattia 33.51%

Francesca e Simone 19.05%

Francesco Rana 9,79%

Chi sono i concorrenti in nomination

In nomination ci sono 4 concorrenti. Tra i gieffini chi è risultato immune può esprimere il suo voto protetto dal segreto del confessionale, mentre gli altri devono affrontare le nomination palesi. L'esito dei voti raccolti porta al televoto 4 concorrenti: Francesca e Simone, reduci da un'altra nomination, Grazia, Domenico e Giulia sono i candidati all'eliminazione. Il pubblico dovrà indicare chi lascerà definitivamente la Casa.

Cosa è successo nella puntata del X ottobre

Ad accendere la puntata è senza dubbio la presenza di Valentina. Da quando è entrata nella casa gli equilibri sono stati rimessi in discussione e, infatti, il primo blocco è stato dedicato proprio ad un confronto, piuttosto acceso, tra la fidanzata di Domenico e le ragazze nella casa, da Anita, passando per Grazia. La napoletana ha avuto da ridire su ognuna di loro e dallo studio c'è anche chi ha detto la sua, come Sonia Bruganelli che come sempre dimostra di non avere peli sulla lingua.