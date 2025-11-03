La partita di Federico ad Affari Tuoi rischia di finire malissimo, ma alla fine torna a casa con 50mila euro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 3 novembre è Federico, poliziotto dell'Abruzzo proveniente da Teramo, che ha pescato il pacco numero 15. "Ho 32 anni e da 12 anni sono assistente della Polizia di Stato" si racconta il pacchista, che è accompagnato in questa avventura dalla sua fidanzata Vittoria, impiegata in un'azienda metalmeccanica, i due stanno insieme dal settembre 2010 e hanno due bambine: Sofia e Bianca.

L'inizio della partita di Federico: vanno via 100mila euro

I primi sei tiri sono quelli cruciali, in cui l'obiettivo è quello di non toccare i pacchi dal contenuto più alto. La prima regione ad essere chiamata è la Calabria che porta via 20 euro, Vittoria chiama per il secondo tiro la Valle d'Aosta che al suo interno ha un euro, per il terzo tiro chiamano il Piemonte nel cui pacco ci sono 30mila euro. Il quarto tiro è Vittoria a chiamarlo e sceglie il Lazio che porta via 20mila euro, si prosegue con la Puglia, l'acerrimo nemico di Federico e, infatti, gli consegna un bel Pacco Nero, che nascondeva 50mila euro. L'ultimo tiro porta la coppia in Sardegna, ma le premesse non sono buonissime, infatti ci sono 100mila euro.

Federico rifiuta per due volte 30mila euro

La chiamata del Dottore è puntuale, chiede loro se preferiscono un cambio o un'offerta e protendono per la seconda e la prima cifra che gli viene proposta è 30mila euro. "Siamo all'inizio, siamo venuti qua per giocare, ci aiuterebbero, abbiamo un progetto, anche se quello più grande l'abbiamo realizzato che è creare una famiglia, ma vorremmo comprare casa, per il trasferimento di lavoro. Ci aiuterebbero, ma continuiamo" dice Federico rifiutando l'offerta del Dottore. Chiama quindi il primo tiro e nel pacco dell'Emilia Romagna ci sono 10 euro. Per il secondo tiro Vittoria propone la Basilicata e nel pacco c'è Gennarino. "Cerchiamo di ballare" dice Federico sperando di trovare lo zero e sceglie l'Umbria che contiene, però, 75mila euro. Il Dottore chiede alla coppia se sono intenzionati o meno a cambiare e di nuovo propone 30mila euro, ma anche stavolta rifiutano.

Il podio è sfumato: se ne vanno 200mila e 300mila euro

I successivi tre tiri portano la coppia "L'altro giorno mi sono messo a giocare con le bimbe, ho fatto degli origami con i numeri delle regioni e li ho fatti pescare alle bambine, ma una rideva e una piangeva". Federico sceglie le Marche, nel pacco ci sono 15mila euro. Per il secondo tiro scelgono il giorno del compleanno di Vittoria, il 6 settembre, e puntano al Molise che però distrugge il sogno della coppia, portando via loro i 300mila euro. De Martino prova a confortarli: "Come se non fosse mai successo". Il prossimo tiro è per il Trentino Alto Adige che, finalmente, possiede il pacco con zero euro. Ci sono solo tre pacchi rossi e cinque pacchi blu, sentenzia il conduttore prima di alzare la cornetta e dichiarare: "Per tre tiri il dottore dimezza la sua offerta, 15mila". Ma anche stavolta la coppia rifiuta.

È giunto il momento della meditazione per arrivare ad un pacco blu e scelgono quello della Sicilia, la new entry della puntata, "ma dico io, c'è una regola non scritta" dice Herbert, e in effetti non c'è alcuna eccezione, purtroppo vanno via anche i 200mila euro. Il secondo tiro li porta in Lombardia in cui ci sono 50 euro. L'ultimo della tripletta è il pacco del Friuli Venezia Giulia con 10mila euro. Ci sono quattro pacchi blu e un solo rosso, "la situazione è complicata" dice De Martino che sente la proposta del Dottore: 5mila euro in cambio di tre tiri. Il pubblico invoca il mantra, Federico chiama la Campania e vanno via 10 euro, si continua, e si chiama la Toscana che contiene 5 euro, quindi il biglietto della lotteria. Ora è il momento dell'ultimo tiro, sono rimasti due numeri, il 14 e il 12, uno dei quali è stato pescato anche dalle figlie di Federico, il poliziotto che però sceglie il 12 corrispondente al Veneto: "Il mio giorno di nascita, del mio mese, ed è anche il giorno in cui ci siamo sposati" e nel pacco ci sono 200 euro.

Il finale della partita di Federico

Restano in gioco i 500 euro e i 50mila euro. Arriva l'ultima telefonata del Dottore che propone il cambio. I due ci pensano e pensano al numero pescato dalla bambina: "È più furba anche di me". Alla fine dopo una serie di riflessioni, decidono di tenere il pacco e non accettare il cambio. Il 15 è il pacco che ha pescato Federico, nonché il numero che ha pescato anche sua figlia, che lo ha tirato fuori "piangendo". Ma alla fine la scelta è stata quella giusta, aveva il pacco da 50mila euro.