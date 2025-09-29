Blanca 3, anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre: la gelosia di Liguori e il dolore di Blanca

Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca 3, in onda lunedì 6 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Matilde Gioli si indagherà sulla morte di una psicologa. Blanca affronterà importanti dolori personali. Liguori sarà sempre più geloso.

Blanca 3, anticipazioni seconda puntata del 6 ottobre

La trama dell’episodio in onda lunedì 6 ottobre

Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca 3, in onda lunedì 6 ottobre. Nella trama del secondo episodio intitolato Il Genovese, le indagini si concentrano su un misterioso decesso. Una donna che lavorava come psicologa nel carcere di Marassi è stata ritrovata morta. Dal canto suo, Blanca deve anche fare i conti con un momento personale decisamente difficile. È confusa, si pone tante domande e cerca anche di fare i conti con questioni private dolorose che non può più permettersi di ignorare.

Blanca incontra sua madre in carcere e ottiene le risposte che cercava

Blanca 3, cosa succederà nella prossima puntata

Mentre proseguono le indagini e il momento introspettivo di Blanca, anche Eva Faraldi è completamente immersa nel suo lavoro. La responsabile dell'agenzia di sicurezza per cui lavora Domenico, infatti, assegna a Falena una importante missione lontano da Genova. La gelosia di Liguori è ormai sempre più evidente. Anche Veronica, la sua fidanzata, se ne accorge. Le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Blanca, in carcere, fa un incontro inaspettato con la madre Nadia. Così, riesce finalmente a trovare alcune delle risposte che cercava.