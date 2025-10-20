Blanca 3, anticipazioni quinta puntata del 27 ottobre: Domenico nasconde un segreto a Blanca, Michele la protegge

Le anticipazioni della quinta puntata di Blanca 3 in onda lunedì 27 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Il quinto episodio con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno si intitola Acido: Domenico nasconderà un importante segreto a Blanca, ma Michele sarà pronto a proteggerla.

Le anticipazioni della quinta puntata di Blanca 3 in onda lunedì 27 ottobre. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1. Nuovi colpi di scena nella trama della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele e Matilde Gioli. Il quinto episodio si intitola Acido. In commissariato sarà in atto una lotta contro il tempo per fermare uno sfregiatore di giovani donne. Intanto, Domenico nasconderà un importante segreto a Blanca. Ma Michele sarà pronto a intervenire per proteggerla. La trama rivelata nelle anticipazioni ufficiali di Blanca 3.

Blanca 3, anticipazioni quinta puntata del 27 ottobre

Le anticipazioni della quinta puntata di Blanca 3 in onda lunedì 27 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio intitolato Acido, c'è grande fermento nel commissariato. Un caso, infatti, sconvolge l'opinione pubblica. Un delinquente sta seminando il panico sfregiando le donne che decidono di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica. È in atto una lotta contro il tempo per fermarlo ed evitare che salga il numero delle vittime. Blanca, intanto, riceve una piacevole sorpresa. Arriva Lucia, frizzante come sempre. Durante una visita a Genova ha deciso di trascorrere del tempo con Blanca. Ma non mancheranno le difficoltà.

Blanca ha un segreto che non può rivelare a Lucia

Blanca, durante la visita di Lucia, dovrà fare i conti con un segreto che dovrebbe rivelare alla ragazzina, ma non riesce a trovare il modo giusto per farlo. Ma non è tutto. Quello che Blanca non sa è che Domenico Falena le nasconde qualcosa. Ma a Michele Liguori non sfugge nulla. L'uomo decide di seguire Domenico perché intende fare tutto il possibile per proteggere Blanca. E così finisce nei guai. Per conoscere tutti i dettagli della prossima puntata di Blanca 3, non resta che attendere lunedì 27 ottobre.