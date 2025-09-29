Blanca 3, la prima puntata della terza stagione: trama, cast e personaggi con Maria Chiara Giannetta

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Lunedì 29 settembre parte la terza stagione di Blanca, in prima visione su Rai1, per sei puntate. La detective ipovedente tornerà, ma senza Linneo, e dovrà fare i conti con la sofferenza provata sul finire della precedente stagione. Ci saranno nuovi ingressi nel cast e forse anche un nuovo amore per la protagonista.

Da lunedì 29 settembre parte la terza stagione di Blanca, con protagonista Maria Chiara Giannetta. Molte le novità di questa nuova stagione: non ci sarà Linneo, il cane che da sempre ha accompagnato l'aiuto detective, ma ce ne sarà un altro. Tanti i casi a cui dovrà prestare attenzione in questi nuove puntate, dove non mancherà spazio per un nuovo amore, considerando che l'ispettore Michele Liguori potrebbe ancora gravitare nella mente di Blanca. L'appuntamento è ogni lunedì, per un totale di sei puntate, ognuna con due episodi.

Le anticipazioni della prima puntata del 29 settembre di Blanca 3

Blanca, per la prima volta, sembra aver timore del suo buio, non accetta il nuovo cane, tanto da non riuscire a dargli un nome e lo chiama Cane 3. L'ispettore Liguori, ancora legato a Veronica, pare stia per compiere una scelta in grado di cambiare la sua vita. Intanto in commissariato si indaga sull'omicidio di Valya, una suora arrivata dall'Ucraina e a cui è legata la scomparsa di un bambino. Blanca, investingando, incontra Domenico Falena, un gente specializzato in sicurezza, avvolto dal mistero, che collabora con una società di sicurezza navale di Genova.

La trama della terza stagione della fiction Blanca

La terza stagione di Blanca si apre con la protagonista che deve elaborare tutto quello che è accaduto sul finale della seconda stagione, compreso l'addio di Linneo. Stavolta, però, la sofferenza da affrontare è tanta, al punto che tenderà a chiudersi, lasciando spazio alle sue fragilità. Sarà l'arrivo di un nuovo animale a farle ritrovare la speranza che, da sempre, la contraddistingue. Al suo fianco, però, non mancheranno gli amici storici come Stella, la giovane Lucia, suo padre Leone. Anche alla centrale di polizia c'è un grande affetto nei suoi confronti, dimostratole perfino dal vicequestore Bacigalupo. Intanto il ritorno al lavoro le apre vecchie ferite, come quella riguardante i sentimenti nutriti per l'Ispettore Liguori che, però, è impegnato. Per Blanca, però, potrebbe arrivare qualcuno in grado di farle battere nuovamente il cuore.

Domenico Diele è Domenico Falena

Il cast di Blanca 3: attori e personaggi

Nella terza stagione di Blanca ci saranno delle new entry, dopo l'addio di Pierpaolo Spollon nel ruolo di Sebastiano, arrivano nuovi personaggi, oltre a Maria Chiara Giannetta da protagonista ci saranno:

Giuseppe Zeno è Michele Liguori

è Michele Liguori Domenico Diele è Domenico Falena

è Domenico Falena Matilde Gioli è Eva Faraldi

è Eva Faraldi Biagio Forestieri è Cristian Gardi

è Cristian Gardi Enzo Paci è il Vicequestore Bacigalupo

è il Vicequestore Bacigalupo Federica Cacciola è Stella

è Stella Sara Ciocca è Lucia

è Lucia Ugo Dighiero è Leone, il padre di Blanca

Quante puntate sono e quando finisce la serie

Le puntate della fiction, oltre che in diretta su Rai1, è possibile vederle anche in streaming e on demand su RaiPlay. Le puntate previste sono sei, per ognuna delle quali saranno mandati in onda due episodi. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata lunedì 29 settembre

Seconda puntata lunedì 6 ottobre

Terza puntata lunedì 13 ottobre

Quarta puntata lunedì 20 ottobre

Quinta puntata lunedì 27 ottobre

Sesta puntata lunedì 3 novembre

Dove è stata girata la nuova stagione di Blanca 3

Come per le precedenti stagioni, anche la terza stagione di Blanca è stata girata a Genova. In ogni episodio verranno mostrati angoli poco conosciuti della città. Oltre alle location solite, come il commissariato di polizia di Calata Gadda, presso l'area Riparazioni navali e la cremagliera Principe Granarolo. Ce ne sono, però, anche di nuove: il Galata Museo del Mare, alcuni Palazzi dei Rolli come Palazzo Spinola e Palazzo Giò Carlo Brignole, l’area del porto antico con il Belvedere dei Dogi e dell’Isola delle Chiatte, il carcere di Marassi, il Tribunale, il porto commerciale, alcune ville di corso Italia, Boccadasse e anche Camogli dove, nella serie, si trova la casa della protagonista.