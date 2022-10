Beautiful anticipazioni: Eric ha una disfunzione erettile, chiede a Quinn di fare sesso con Carter Le anticipazioni italiane di Beautiful annunciano un periodo di tribolazione per Eric Forrester. L’uomo si sentirà umiliato a causa della sua impotenza. Per questo chiederà a Quinn di fare sesso con Carter.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful, in onda su Canale5 alle ore 13:40, svelano che avrà un ruolo centrale l'impotenza di Eric Forrester. L'uomo si sentirà umiliato da questo suo problema e la cosa si ripercuoterà anche sul suo rapporto con Quinn, tanto da arrivare alla proposta di un matrimonio aperto che includa anche Carter.

Eric impotente, la puntata di lunedì 31 ottobre

Eric si sente sempre più depresso e umiliato a causa della sua impotenza sessuale. Quinn tenta in tutti i modi di aiutarlo a superare questo momento di sconforto, ma ogni suo gesto cade nel vuoto. Steffy è furiosa con Finn che ha permesso a Sheila di incontrare il loro figlio. Ne parla con Ridge ed esprime tutta la sua frustrazione per il tradimento che ritiene di avere subito.

Puntata di martedì 1 novembre

Finn è prostrato dal dolore, perché sua moglie non vuole avere più a che fare con lui. Steffy non riesce a calmarsi, è tormentata dal terrore che Sheila possa fare del male al suo bambino o portarselo via per infliggere la sua vendetta alla famiglia Forrester. Finn riceve una richiesta da Steffy, la donna intende parlargli prima di depositare il certificato di matrimonio.

Puntata di mercoledì 2 novembre

Wyatt chiede a Quinn di non rovinare tutto e di valutare bene come comportarsi ora che è tornata a casa. Anche Carter tenta di avere un confronto con lei. Intanto, Finn chiede perdono a Steffy per avere permesso a Sheila di incontrare il suo nipotino. Steffy, tuttavia, non ha alcuna intenzione di andare in tribunale fino a quando Sheila non sarà sparita per sempre.

Puntata di giovedì 3 novembre

Quinn non riesce a stare lontana da Carter e lo rivede. L'uomo nota che è turbata, ma Quinn non ha intenzione di spiegargli i motivi che stanno mettendo in subbuglio la sua vita con Eric. L'unica persona con cui si confida è Shauna. A lei fa sapere che Eric ha una disfunzione erettile e dunque non riesce ad avere rapporti sessuali con lei.

Puntata di venerdì 4 novembre

Steffy decide di non voler buttare alle ortiche il suo rapporto con Finn, lo rivede e trova un punto d'incontro con lui. Purtroppo, però, i loro guai non sono finiti. Sheila ha la faccia tosta di ripresentarsi a casa loro quando Steffy non c'è. Poi, sviene davanti a Finn, che la soccorre prontamente e la porta in ospedale.

Puntata di sabato 5 novembre

Eric torna a casa proprio mentre Quinn sta confidando a Shauna, che il suo compagno ha una disfunzione erettile. Ascolta la conversazione e ciò peggiora il suo stato d'animo. Nelle prossime puntate, l'uomo farà una proposta scioccante a Quinn. Le chiederà di fare sesso con Carter, con la sua benedizione. Dunque, la coppia si avvierà verso un matrimonio aperto, con la consapevolezza dei tre protagonisti.