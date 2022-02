Ascolti tv, L’amica geniale 3 cresce senza il Papa e doppia Checco Zalone Gli ascolti tv della seconda puntata de L’Amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta riprendono quota dopo l’intervista del Papa da Fabio Fazio.

Gli ascolti tv della seconda puntata de L'Amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta riprendono quota. Dopo l'evento dell'anno – Papa Francesco ospite da Fabio Fazio – che aveva comprensibilmente tolto spettatori alla prima puntata della serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, la seconda puntata ritorna a fare numeri da grande pubblico a riprova della sua grande qualità. Quasi 5 milioni di telespettatori hanno scelto di guardare l'epopea di Lila Cerullo e di Elena Greco. La terza puntata, domenica 20 febbraio. Assisteremo agli episodi 4 e 5 previsti nella terza serata di questo grande appuntamento seriale. Nell'episodio 5, Elena e Pietro hanno un diverbio perché la scrittrice decide di appoggiare la causa femminista. Nell'episodio 6, una telefonata sconvolge Elena: sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara.

Gli ascolti tv del 13 febbraio 2022

Gli ascolti tv delle proposte della televisione generalista, nel dettaglio. Su Rai1 L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha fatto registrare 4.857.000 spettatori pari al 22.4% di share. Bene Che tempo che fa, visto da 2.890.000 spettatori netti per l'11.7% di share. Il segmento successivo: Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.878.000 spettatori netti per il 9.8% di share. Cado dalle nubi, film con Checco Zalone, ha fatto registrare 2.515.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Kong – Skull Island, in onda su Italia1, è stato visto da 1.037.000 spettatori netti per il 4.8% di share. CSI: Vegas, in onda su Rai2, è stato visto da 932.000 spettatori netti per il 3.9% di share. The Rookie 4, in onda su Rai2, è stato visto da 974.000 spettatori netti per il 3.9% di share. Non è l'Arena, su La7, è stata la scelta di 727.000 spettatori netti per il 3.1%. Su Rete4 Zona Bianca fa segnare 597.000 spettatori con il 3.5% di share.