video suggerito

Arriva Doc su Rai1, a maggio la versione americana della serie con Luca Argentero A partire da maggio andrà in onda su Rai1 la versione americana della serie che ha spopolato in Italia negli anni scorsi. Protagonista una dottoressa, l’attrice Molly Parker, che perde la memoria dopo un incidente. Negli Stati Uniti il prodotto ha ottenuto un enorme successo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

A maggio su Rai1 arriva Doc, la versione americana di Doc Nelle Tue Mani. La serie, andata in onda negli Stati Uniti nei mesi scorsi, ha conquistato pienamente il pubblico, ricevendo diverse critiche sulla trama nonostante il cast sia composto da attori molto amati. La versione statunitense della serie, che ha per protagonista un'interprete donna, arriverà su Rai1 dal prossimo 28 maggio. In queste ore circola il primo trailer italiano della versione americana della serie, che visto il successo ottenuto oltreoceano è stata già rinnovata per una seconda stagione.

La versione americana di Doc, quali sono le differenze

La versione americana di Doc è ambientata a Minneapolis, qui il primario di medicina interna, interpretata dall'attrice Molly Parker, dopo un incidente d'auto ha un trauma cranico che le fa perdere otto anni di memoria. Al suo risveglio pensa di essere sposata con il suo ex e che sua figlia sia ancora una bambina, mentre in realtà ha 17 anni. Il suo modus operandi l'aveva portata ad avere un rapporto non propriamente idilliaco con i suoi colleghi, con i quali dovrà fare i conti quando potrà riprendere ad esercitare.

Quando iniziano le riprese della nuova stagione di Doc, le parole di Spollon

Ci si chiede, intanto, quali siano le tempistiche per vedere una quarta stagione di Doc – Nelle tue mani in Italia. Il successo delle prime tre stagioni della serie ha assicurato al prodotto un ulteriore rinnovo, ma i tempi di realizzazione sono ancora lunghi. "La nuova stagione di Doc? Arriverà a inizio 2026, credo che inizieremo a girare alla fine dell'estate 2025, tra settembre e ottobre" queste le parole con cui Pierpaolo Spollon ha spiegato pochi mesi fa i dettagli sul futuro di Doc. In merito al medical drama in cui interpreta il ruolo di Riccardo Bonvengna, l'attore ha poi aggiunto: "Alcuni attori resteranno, altri cambieranno", come d'altra parte era già accaduto in questa terza stagione, dove i personaggi di Gianmarco Saurino, Simona Tabasco, Beatrice Grannò, solo per citarne alcuni, non c'erano.