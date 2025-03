Doc conquista anche gli USA, il remake americano avrà una seconda stagione e sbanca agli ascolti tv

video suggerito

Doc-Nelle tue mani conquista anche l'America. Il remake trasmesso da Fox è un successo agli ascolti con risultati record e la conferma di una seconda stagione.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo essere stata una delle serie più amate del piccolo schermo qui in Italia, Doc-Nelle tue mani, è arrivata in America e ha ottenuto lo stesso riscontro da parte del pubblico che, infatti, ha apprezzato il remake i salsa Usa della serie con protagonista Luca Argentero. La seconda stagione è assicurata dopo un risultato agli ascolti tv che Fox, l'emittente che l'ha trasmessa, non vedeva da diversi anni.

Il remake americano di Doc conquista gli ascolti di Fox

I numeri parlano chiaro e i dati Auditel ancora di più, stando a quanto riportato dalle testate americane, la serie ha raggiunto dei risultati che Fox in cinque anni di nuove produzioni non aveva raggiunto. Merito della passione per i medical drama di cui, d'altro canto, l'America è madrina e che a quanto pare continua ad apprezzare. La storia di Pierdante Piccioni, riadattata in Italia e modificata, in alcuni aspetti, in America, è riuscita a conquistare il pubblico americano, sebbene non sia a digiuno di serie ambientate nei grandi ospedali statunitensi, partendo da E.R e le sue 15 stagioni, passando per Grey's Anatomy, ad oggi serie medical tra le più viste di sempre e arrivata a ben 21 stagioni, arrivando alle più recenti come New Amsterdam che, a suo modo, aveva appassionato gli spettatori. Insomma, visto il successo, il remake americano di Doc è stato confermato per una seconda stagione, mentre in Italia siamo in attesa della quarta.

Cosa è cambiato nella versione americana di Doc-Nelle tue mani

La versione americana è ambientata a Minneapolis, qui il primario di medicina interna, dopo un incidente d'auto ha un trauma cranico che le fa perdere otto anni di memoria. Al suo risveglio pensa di essere sposata con il suo ex e che sua figlia sia ancora una bambina, mentre in realtà ha 17 anni. Il suo modus operandi l'aveva portata ad avere un rapporto non propriamente idilliaco con i suoi colleghi, con i quali dovrà fare i conti quando potrà riprendere ad esercitare.