“Doc-Nelle tue mani in tv non prima del 2026”, le parole di Pierpaolo Spollon

Tra le serie più amate della tv negli ultimi anni c'è, senza dubbio, Doc-Nelle tue mani, arrivata ormai alla sua quarta stagione. Una serie di successo, con un cast che ha contribuito a far apprezzare il primo vero medical drama della tv italiana. A Torino, in vista del Prix Italia, Pierpaolo Spollon, uno dei volti della fiction insieme a Luca Argentero, ha rivelato che prima del 2026 è inverosimile che possa arrivare la prossima stagione.

Le riprese della nuova stagione di Doc dopo la prossima estate

"La nuova stagione di Doc? Arriverà a inizio 2026, credo che inizieremo a girare alla fine dell'estate 2025, tra settembre e ottobre" queste le parole con cui Pierpaolo Spollon ha spiegato a Torino, al Prix Italia è stato chiamato a presentare la prima del nuovo ciclo di fiction "Purché finisca bene". In merito al medical drama in cui interpreta il ruolo di Riccardo Bonvengna, l'attore ha poi aggiunto: "Alcuni attori resteranno, altri cambieranno", come d'altra parte era già accaduto in questa terza stagione, dove i personaggi di Gianmarco Saurino, Simona Tabasco, Beatrice Grannò, solo per citarne alcuni, non c'erano. Spollon è stato anche protagonista di fiction di successo come Che Dio ci aiuti, ma nella prossima stagione non farà parte del cast: "Io non ci sarò ma è nel cuore di molte signore".

Il successo di Doc fuori dall'Italia

Intanto Doc-Nelle tue mani è una delle serie che ha avuto un riscontro anche fuori dall'Italia, tanto è vero che i diritti della fiction sono stati acquistati anche in altri paesi europei, ma soprattutto in America, dove si sta già lavorando alla serie. Nel remake americano di Doc, però, al posto di Andrea Fanti, ci sarà una donna, interpretata dall'attrice Molly Parker. Alcuni accorgimenti sono stati fatti e il rifacimento, che sarà prodotto da Fox, subirà altri cambiamenti come ad esempio il ruolo che in Italia è di Matilde Gioli, sarà qui dell'attore Jon Ecker.