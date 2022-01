And just like that: l’appartamento di Carrie Bradshow non è più reale, è solo un illusione Carrie è affacciata dalla finestra di uno stabile riprodotto su un set ha scatenato i fan della serie. La sua casa di Manhattan al civico 64 di Perry Street non è più reale, bensì frutto di un set cinematografico.

Carrie Bradshaw che guarda fuori dal suo appartamento picchiettando sul suo laptop e ponendosi le domande importanti per la sua rubrica è una delle immagini più iconiche di Sex And The City. Stesso effetto ha sortito in And just like that, se non fosse per una foto condivisa dal profilo Instagram della serie, che ha deluso i milioni di fan che seguono la pagina.

La foto della casa di Carrie sul set di And just like that

Carrie è affacciata dalla finestra di uno stabile riprodotto su un set, niente di più lontano dalla realtà. La sua casa di Manhattan al civico 64 di Perry Street non è più reale, bensì frutto di una ricostruzione cinematografica. "Ti sei mai chiesto dove sia il lussuoso appartamento di Carrie a New York?" scrivono vicino alla foto, scatenando i commenti.

La vera casa di Carrie venduta a quasi 10 milioni di dollari

Nel 2012, l’abitazione di 5 camere da letto di New York, che in Sex and the City era la casa del personaggio di Sarah Jessica Parker, è stata acquistata l'ultima volta nel 2013 per ben 13 milioni di dollari. L’ampia proprietà era stata resa disponibile su Airbnb per soggiorni temporanei, poi venduta per 9 milioni di dollari nel Novembre 2011, ed è stata rimessa sul mercato a marzo, al prezzo di 9,65 milioni. Va da sé che in seguito la location ha dovuto subire delle variazioni, soggetta a una soluzione che non contemplasse più la dimora originaria.

Il successo di And just like that e le polemiche

Il revival di HBO Max è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, ma preso anche di mira per aver cercato troppo di correggere troppo il tiro rispetto alle dinamiche del primo Sex and The City. Animi già esacerbati dall'assenza di Samantha Jones (Kim Cattrall), rinchiusa in una chat whatsapp e appesa a un filo nel rapporto con Carrie, e dal matrimonio andato in frantumi tra Miranda Hobbes e Steve Brady, quasi sordo e ridotto a un ruolo marginale.