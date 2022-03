And Just Like That è stato rinnovato per una seconda stagione HBO Max ha fatto sapere che And Just Like That, il reboot dell’iconica Sex and the city, tonerà con una seconda stagione, pronta a raccontare nuove avventure di Carrie, Miranda e Charlotte.

A cura di Elisabetta Murina

Il reboot di Sex and the city, And Just Like That, tornerà con una seconda stagione. A qualche mese di distanza dai primi episodi, rilasciati in Italia da Sky Serie lo scorso 9 dicembre, è arrivata l'ufficialità da parte di HBO Max e una bella notizia per i fan, in attesa di scoprire come continuano le vicende del gruppo di amiche più alla moda della Grande Mela.

L'annuncio del produttore

Il reboot dell'iconica serie Sex and the city continuerà ad appassionare i fan con nuove avventure. Ad annunciarlo è stato uno dei produttori, Michael King, che a Variety ha dichiarato: "Sono felice ed entusiasta di raccontare altre storie su questi personaggi molto vivaci interpretati da questi grandissimi attori. Il fatto è che ne siamo tutti entusiasti".

A confermarne ulteriormente il ritorno anche le parole di Sarah Aubrey, capo dei contenuti di HBO Max, produttrice della serie: "Siamo orgogliosi del lavoro che Michael Patrick King e i nostri meravigliosi scrittori, produttori, cast e troupe hanno fatto per portare queste storie sullo schermo. Non vediamo l'ora che i fan vedano cosa c'è in serbo per la seconda stagione"

Come si è conclusa la prima parte di And Just Like That

Ancora top secret la trama e la data di uscita, in America e in Italia, dei nuovi episodi. Ormai conosciuto, invece, è il finale della prima parte della storia che ha ripreso le avventure di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) diversi anni dopo l'ultima volta, ormai quarantenni, ma sempre pronte a destreggiarsi tra questioni di cuore e lavorative.

Grande assente è stata la quarta amica dell'inseparabile gruppo, Samantha, che però non è escluso possa tornare nella seconda parte della storia, dal momento che l'abbiamo lasciata mentre scambiava qualche messaggio con Carrie. Alla fine Mirande era in partenza per Los Angeles con Che, mentre Carrie si è definitivamente lasciata alle spalle Mr.Big (Chris Noth), stroncato da un infarto nel primo episodio.