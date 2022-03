A che ora esce Bridgerton 2, le puntate della seconda stagione su Netflix dal 25 marzo A partire da venerdì 25 marzo 2022 è disponibile su Netflix la seconda stagione di Bridgerton. Gli otto episodi con protagonista il visconte Anthony Bridgerton, saranno disponibili contemporaneamente. Ecco da che ora sarà possibile vederli.

A cura di Ilaria Costabile

L'attesissima seconda stagione di Bridgerton è disponibile su Netflix a partire dal 25 marzo 2022. Protagonista del secondo capito della saga tratta dai romanzi di Julia Quinn è il visconte Anthony Bridgerton, alla ricerca delle moglie perfetta tra le dame della nobiltà inglese, ma più concentrato sui suoi doveri, piuttosto che sull'idea stessa dell'amore che, invece, con l'arrivo delle sorelle Edwina e Kate Sharma, potrebbe fare capolino nella sua vita. In questa nuova stagione, oltre alle new entry, ci saranno anche i vecchi personaggi fatta eccezione per il Duca di Hastings, come già era stato annunciato mesi addietro. Gli otto episodi che compongono la serie sono disponibili in contemporanea sulla piattaforma. Ecco a che ora escono i nuovi episodi della seconda stagione di Bridgerton.

A che ora esce Bridgerton 2

Gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire dalle ore 8 di mattina di venerdì 25 marzo 2022. La seconda stagione si costituisce di ben otto puntate, della durata di circa 60 minuti ciascuna, in cui tra flashback e il dettagliato racconto di ciò che accade nella cosiddetta "stagione", si diramano le avventure delle principali famiglie inglesi dai Bridgerton ai Featherington che sono tra i co-protagonisti di questo secondo capitolo.

Jonathan Bailey e Simone Ashley alias Anthony Bridgerton e Kate Sharma

Di cosa parla la seconda stagione di Bridgerton

Al centro del racconto, come sempre, c'è l'amore nelle sue mille sfaccettature, ma anche l'inganno, la passione e i segreti che tormentano i protagonisti. Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) sente impellente il dovere di sposarsi per sostenere pienamente la sua famiglia, ragion per cui inizia a corteggiare la giovane Edwina Sharma (Charithra Chandran), insignita del titolo di diamante della stagione dalla regina. Questo senso di responsabilità che spinge il visconte a convolare a nozze soffocherà i suoi sentimenti, anche quando irrompono nell'incontro-scontro con la sorellastra dell'oggetto del suo corteggiamento, ovvero l'intrepida e volitiva Kate Sharma (Simone Ashley). Entrambi costruiranno un rapporto fatto di sfide, di incomprensioni e paure di mostrarsi, fin quando qualcosa non cambierà il loro destino. Intanto, continua a lavorare nell'ombra anche Lady Whistledown che, già dalla seconda stagione scopriamo essere Penelope Featherington (Nicola Couglan). Stavolta la sua penna è a rischio e pur di mantenere la sua libertà e il suo potere, finirà per mettere a repentaglio l'onore delle persone a lei più vicine, come l'amica del cuore Eloise (Claudia Jessie). Ma, d'altronde, proprio nelle sua famiglia si nascondono non poche insidie.