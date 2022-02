Vladimir Luxuria: “Drusilla a Sanremo è un valore aggiunto. Io opinionista all’Isola? Solo rumors” A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2022, Vladimir Luxuria torna a commentare la partecipazione di Drusilla Foer sul palco dell’Ariston, dove sarà co-conduttrice della seconda serata. E parla anche della sua eventuale partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi.

A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2022, Vladimir Luxuria torna a commentare, ai microfoni di Facciamo Finta Che su R101, la partecipazione di Drusilla Foer sul palco dell'Ariston. L'artista affiancherà Amadeus nella seconda serata della kermesse musicale, in programma dall'1 al 5 febbraio, e la sua presenza segnerà una vera e propria rivoluzione. Luxuria ha poi parlato della sua eventuale partecipazione alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi nei panni di opinionista: "Mi piacerebbe, per ora sono solo rumors".

"La scelta di Drusilla dice che i tempi sono maturi per una co-conduzione en travesti", così Vladimir Luxuria, raggiunta dall'Adnkronos, aveva commentato la notizia di Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022, subito dopo l'annuncio fatto da Amadeus in diretta la TG1. E ora che mancano poche ore all'inizio, l'opinionista è sempre più convinta del successo a cui l'artista andrà incontro, vista anche la grande stima che ha nei suoi confronti: "Drusilla a Sanremo andrà benissimo. Io amo il talento, la professionalità e Drusilla ce li ha. L'ho vista a teatro, lei sa stare sul palco, ha presenza scenica e prontezza di riflessi, riesce a essere intelligente in ogni momento, non è polemica". Luxuria ritiene che Drusilla sia in grado di portare davvero una rivoluzione sul palco dell'Ariston, aprendo la strada a un cambiamento profondo, oltre che a un messaggio di inclusività e parità di genere: "Lei a Sanremo è davvero un valore aggiunto".

Durante il suo intervento in diretta a Facciamo Finta Che, con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Vladimir Luxuria ha potuto parlare anche della sua eventuale partecipazione come opinionista alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi: "Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata". Negli ultimi tempi sono tante le voci che si stanno rincorrendo sul cast del reality di Canale5, a cominciare da alcune coppie di concorrenti madre-figlio, tra cui Ilona Staller e il figlio avuto da Jeff Koons. Luxuria non nasconde il suo desiderio di cimentarsi anche in questo ruolo, ma per scaramanzia preferisce non sbilanciarsi: "Magari fosse, mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, però fino a quando non c'è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte. Non vorrei fare la fine della Casellati".