Vincenzo De Lucia a STEP scherza con Giulia De Lellis con le corna: “Per non perdere l’abitudine” Ieri sera tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile anche Giulia De Lellis, travestita da diavoletta in occasione di Halloween. Vincenzo De Lucia nei panni di Mara Venier ha scherzato con lei: “Con le corna per non perdere l’abitudine”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda su Rai Due l'ultima puntata della stagione di Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino al timone dello show ha intrattenuto i telespettatori con una serata all'insegna di giochi e grosse risate, a tema Halloween. Tra gli ospiti, oltre i veterani Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, anche Max Giusti, Herbert Ballerina, Peppe Iodice, Flora Canto, Gennaro Esposito, Vittoria Castagnotto e Giulia De Lellis, quest'ultima travestita da diavoletta. Entrato in studio Vincenzo De Lucia nei panni di Mara Venier, non ha potuto far a meno di scherzare sulle "corna" dell'influencer. Il tradimento di Andrea Diamante nel 2018, che sancì la fine della loro love story, fu uno dei gossip più chiacchierati.

La battuta sulle corna della De Lellis

A Stasera tutto è possibile ieri sera anche l'imitatore Vincenzo De Lucia: il suo ingresso nei panni di Mara Venier è stato accolto da un caloroso applauso. "Ma chi è Signorini qui? Ma non sta dall'altra parte?" ha scherzato rivolgendosi ad un signore seduto tra il pubblico simile al noto presentatore del GF Vip. Arrivato sul palco ha salutato gli ospiti della serata, poi guardando Giulia De Lellis sul divanetto travestita da diavoletto, ha scherzato: "C'è anche Giulia, diavoletto con le corna, per non perdere l'abitudine". L'influencer risentita ha subito replicato: "No dai, da diavoletto, basta".

Il tradimento di Andrea Damante raccontato nel libro "Le corna stanno bene su tutto"

Divenne uno dei gossip più chiacchierati di quel momento, era il 2018 quando Giulia De Lellis annunciò la fine della storia d'amore con Andrea Damante che aveva appassionato milioni di telespettatori del piccolo schermo, essendo nata a Uomini e Donne. Ma la scoperta di un tradimento fece esplodere tutto in aria, letteralmente parlando: l'influencer raccontò di aver distrutto molte cose appartenenti ad Andrea non appena scoperto cosa aveva combinato. Un anno dopo pubblicò "Le corna stanno bene su tutto", il libro nel quale decise di mettere nero su bianco l'altalena di emozioni provate dopo aver scoperto di essere stata tradita, aggiungendo dettagli e particolari al gossip che diventò oggetto di chiacchiericcio per tutti.