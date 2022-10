“Hai un passato da badante”, la battuta su Gigi D’Alessio imbarazza Anna Tatangelo Anna Tatangelo è stata ospite di Stasera Tutto è Possibile, dove è stata bersaglio di una battuta di Vincenzo De Lucia nei panni di Mara Venier. Il comico si riferiva chiaramente all’ex compagno della cantante, Gigi D’Alessio, provocando un leggero imbarazzo.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli ospiti di Stasera Tutto è Possibile, nella puntata di lunedì 10 ottobre, c'è stata anche Anna Tatangelo. La cantante si è messa alla prova, divertendosi e mostrando di saper stare al gioco, ma proprio all'inizio della puntata è stata bersaglio di una battuta piuttosto mirata da parte di Vincenzo De Lucia, nei panni di Mara Venier. Ovviamente il riferimento non poteva che essere al suo ex compagno, Gigi d'Alessio, ma lei ha reagito in maniera scherzosa, seppur non nascondendo un po' di imbarazzo.

La battuta su Gigi D'Alessio e la reazione di Anna Tatangelo

L'arrivo di Vincenzo De Lucia, ormai perfetto imitatore di Mara Venier, ha scatenato ancor più ilarità di quanto non ce ne fosse già nel programma dove la risata scatta ad ogni minuto. Guardando la platea degli ospiti, seduti in studio, l'imitatore dice "ma qui vengono tutti dall'ospizio" e rivolgendosi a Tatangelo dice: "Anna, amore, ma dove sei finita? Che ci fai qua?" e lei di tutta risposta, stando al gioco e accarezzando la spalla di Francesco Paolantoni sedutole affianco dice: "Eh sono qui a fare da badante". Il comico, quindi, non poteva che cogliere la palla al balzo e dire: "Eh beh, tu hai già un passato". Impossibile non cogliere il riferimento alla sua storia con Gigi D'Alessio, dal momento che tra i due correvano ben vent'anni di differenza. La cantante, colta di sorpresa, ha ovviamente riso alla battuta, per poi aggiungere: "Questa era cattiva però".

Anna Tatangelo è di nuovo single

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono separati ormai da due anni, la loro storia si è chiusa definitivamente a marzo 2020, ed entrambi hanno ricominciato una nuova vita, pur mantenendo un legame forte per il figlio Andrea. Il cantante, nel frattempo, è diventato papà del suo quinto figlio, avuto dalla compagna Denise Esposito, mentre Anna Tatangelo ha chiuso da poco la storia con Livio Cori, dopo una serie di tira e molla, per cui ora è nuovamente single.