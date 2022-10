Anna Tatangelo in aereo dopo la morte della madre: “Buon viaggio a me” Anna Tatangelo con alcune Instagram story ha annunciato ai follower di aver deciso di partire: “Dicono faccia bene all’anima, buon viaggio a me”. Sul tavolo mostra due passaporti.

A cura di Gaia Martino

Non è un bel periodo per Anna Tatangelo, la cantante che, dopo aver messo un punto alla storia con Livio Cori, a fine settembre ha dovuto dire addio alla mamma. La signora Palmira Vinci è morta all'età di 67 anni dopo aver lottato contro una malattia: "È un dolore troppo forte" le parole della Tatangelo scritte su Instagram negli ultimi giorni. Dopo il silenzio, oggi ha scelto di aggiornare il profilo e i suoi fan per annunciare la sua decisione: "Dicono che viaggiare faccia bene all'anima".

Il messaggio di Anna Tatangelo

Ha scelto di salire su un aereo e partire per un viaggio: Anna Tatangelo poche ore fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per comunicare ai follower la sua decisione. Riprende l'interno dell'aereo, lo schermo di fronte a lei che mostra il mondo, poi se stessa:

Dicono che viaggiare faccia bene all'anima. Soprattutto in alcuni momenti particolari della nostra vita. Buon viaggio a me.

Non ha specificato la meta, neanche la compagnia: sul tavolo inquadrato però sono ben visibili due passaporti.

La rottura da Livio Cori e la morte della mamma

Lo scorso 14 settembre il settimanale Chi raccontava che tra Anna Tatangelo e Livio Cori dopo diversi tira e molla era ufficialmente finita. I svariati tentativi di ricostruire un rapporto durante l'estate, trascorsa insieme in barca, sarebbero dunque falliti, conclusi con la rottura definitiva. Alla notizia è seguito il dolore per la morte di Palmira Vinci. Anna Tatangelo era molto legata alla madre, in occasione della festa della mamma le scrisse parole d'amore su Instagram – "Sono fortunata ad averti con me" -, 7 giorni fa un post sempre dedicato a lei è stato pubblicato tra le lacrime: "Un dolore troppo forte, ciao mamma". La signora si è spenta dopo aver lottato contro una malattia. Un momento delicato per la cantante, ex di Gigi d'Alessio, che ha deciso di distrarsi partendo per un viaggio.