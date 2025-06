video suggerito

Veronica Gentili su Chiara Balistreri: "Ha rischiato di morire, ma i suoi occhi brillano. Salvarsi da un rapporto malato si può" La dedica di Veronica Gentili a Chiara Balistreri. Per la conduttrice, la naufraga dell'Isola dei famosi 2025 è una "sopravvissuta".

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Veronica Gentili, a destra Chiara Balistreri foto di Frezza La Fata/IPA

Veronica Gentili ha pubblicato su Instagram una lunga dedica per Chiara Balistreri. La conduttrice dell'Isola dei famosi 2025 ha definito la naufraga "una sopravvissuta". Una giovane donna costretta a scappare da una relazione violenta che rischiava di ucciderla: "Vederla intraprendere questo viaggio, sapere che la sua rinascita arriverà al mondo, è veramente una grande gioia".

La dedica di Veronica Gentili per Chiara Balistreri

Veronica Gentili, su Instagram, ha scritto una lunga dedica per la naufraga Chiara Balistreri. Dal 2018 al 2022, la donna ha subito episodi di violenza da parte dell'uomo con cui aveva una relazione. In diretta all'Isola dei famosi 2025 è stata informata della sentenza che ha condannato il suo ex a 6 anni e tre mesi di reclusione. Poi, è arrivata la dedica della conduttrice:

Chiara è una sopravvissuta. È incappata in una ragnatela di dipendenza, violenza, sentimento, manipolazione psicologica e coercizione emotiva quando aveva solo 15 anni. Ha rischiato di morire rimanendo imprigionata nel buco nero di un sedicente amore che diceva di volerla veder volare mentre le bruciava sistematicamente le ali per impedirle di andarsene. Chiara è giovanissima, ma ha capito che se non avesse trovato la forza, la malattia di quel rapporto avrebbe finito per ucciderla.

La rinascita di Chiara all'Isola 2025

Veronica Gentili ha anche evidenziato che Chiara Balistreri, dopo avere vissuto questo trauma terribile, ha deciso di dedicarsi ad aiutare altre donne che sono intrappolate in una situazione simile. Ha raccontato la sua storia per dimostrare che è possibile salvarsi: "Ha scelto di mostrare al mondo che i suoi occhi brillano ancora, che salvarsi si può e addirittura si può tornare ad essere felici". Infine, ha spiegato che la naufraga non ce l'ha con tutti gli uomini ma con uno e con quelli che si comportano come lui: "Tutti gli altri vorrebbe poterli avere al suo fianco in questa battaglia".