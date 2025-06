video suggerito

Isola, usano la storia di Chiara Balistreri per spingere a votarla. Lo staff: "Non stiamo strumentalizzando" Polemiche per l'ultimo post pubblicato (e poi rimosso) sull'account di Chiara Balistreri. La naufraga è finita al televoto dopo l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi e il suo staff ha fatto riferimento alla sua storia per spingere i fan a votarla.

A cura di Sara Leombruno

Nelle ultime ore, si è acceso un dibattito social riguardo al profilo Instagram di Chiara Balistreri, una delle concorrenti dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi. La controversia è nata subito dopo la puntata di ieri sera, durante la quale Chiara è stata nominata per il televoto, insieme a Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Subito dopo, il suo team social ha pubblicato un post che ha suscitato non poche polemiche.

Il post sull'account di Chiara Balistreri e le polemiche

Come per ogni partecipante al reality, i gestori dei profili social cercano di stimolare l’interesse dei fan per raccogliere voti durante le nomination. Tuttavia, nel caso di Chiara, il messaggio pubblicato ha scatenato una serie di critiche, soprattutto per il tono eccessivamente drammatico del post. Nel contenuto incriminato, infatti, alcune foto di Chiara venivano accompagnate da parole particolarmente toccanti, che a molti sono sembrate una strumentalizzazione del momento di difficoltà della naufraga, usato per attirare l'attenzione del pubblico.

“Chiara non è solo una concorrente dell’Isola: è una donna che ha trasformato il dolore in forza, la ferita in voce, la sopravvivenza in battaglia. Salvare lei oggi significa lanciare un messaggio potente: nella vita ce la si può fare. Chiara è la prova vivente che si può cadere e rialzarsi più forti", le parole che accompagnavano gli scatti, poi prontamente rimosse. E ancora:

Votarla è scegliere il coraggio, la verità e la speranza per il futuro delle donne. Facciamole sentire che non è sola. Salviamola.

In pochi minuti, il contenuto ha iniziato a raccogliere decine di commenti critici. Molti utenti hanno accusato lo staff di strumentalizzare la storia personale di Chiara per ottenere visibilità e voti in un contesto televisivo che, per quanto seguito, rimane un gioco.

La replica dello staff della naufraga

La polemica ha avuto una tale risonanza da spingere lo staff di Chiara a rimuovere il post originale e a pubblicare una story di chiarimento, in modo da spiegare le reali intenzioni del messaggio: “Per chi parla di strumentalizzazione: fermatevi un attimo. Non stiamo usando la storia di Chiara per ottenere voti. Stiamo chiedendo a chi la segue, la stima e si rivede in lei, di darle forza e sostegno in un momento cruciale. Votarla significa portare in tv un messaggio che serve a tutti: che una sopravvissuta può non solo rialzarsi, ma anche risplendere", hanno scritto.

Secondo loro, non si tratta di spettacolarizzare il dolore, bensì di riconoscere il coraggio di una ragazza così giovane:

Che chi ha sofferto può riscrivere la propria storia. È un gesto di solidarietà tra donne, e tra esseri umani. In un mondo che troppo spesso silenzia, giudica o minimizza, farle sentire che non è sola è già una vittoria.