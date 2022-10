Velma Dinkley di Scooby-Doo è lesbica: la conferma nel nuovo film La svolta narrativa del personaggio di Scooby-Doo è sempre stata immaginata, ma adesso viene ufficializzata nel nuovo film di Halloween.

Velma Dinkley è ufficialmente lesbica. La svolta narrativa del personaggio di Scooby-Doo è sempre stata immaginata, ma adesso viene ufficializzata nel nuovo film di Halloween. La clip è abbastanza chiara al momento dell'incontro con Coco Diablo. Occhi a cuoricino e bocca aperta: Velma si è innamorata. Velma Dinkley è uno dei personaggi più amati della serie di Scooby-Doo, ritratta sempre come pignola a volte insicura, è la chiave per risolvere i misteri del gruppo.

La svolta non sorprende i veri fan

La svolta narrativa di Velma non ha sorpreso i veri fan di Scooby-Doo che hanno sempre immaginato questa possibilità. In molti hanno gioito per aver trovato conferma alle loro ipotesi. C'è stato anche chi ha lavorato in passato al progetto, come James Gunn, regista di uno dei primi live-action, che ha ammesso che nella prima stesura della sceneggiatura del film, il personaggio era esplicitato come omosessuale: "Lo studio, però, ha continuato ad annacquare quei passaggi e non se n'è fatto più niente".

Chi è Velma Dinkley

Velma Dinkley è la sapientona del gruppo della Mystery Inc. Porta gli occhiali, veste in gonna rossa e maglione arancione ed è spesso lei a scoprire la soluzione dei misteri di puntata. Dal principio, il suo personaggio è in contraltare a quello di Fred. È più spigolosa di Fred, meno simpatica, sempre più pignola. Grazie alla sua precisione, in effetti, i casi vengono risolti e molto spesso tutto il gruppo finisce fuori dai guai. Anche per questo, Velma è uno dei personaggi più amati. La sua personalità anche chiusa, in realtà dimostra solo di esser euno scudo: è probabilmente uno dei personaggi più forti della serie. Nei film e nelle serie più recenti questi aspetti vengono maggiormente ampliati. Ecco perché non è una sorpresa che questo personaggio abbia avuto questo tipo di svolta.