Return to Silent Hill, un nuovo spaventoso capitolo della saga horror

C'è stato un tempo in cui Silent Hill terrorizzava il mondo, polverizzando record d'incassi e di vendite tra videogame e sala cinematografica. Konami, in un evento chiamato Silent Hill Transimission, ha ufficializzato un nuovo film che di fatto rilancia la saga dell'orrore negli anni 2020: Return to Silent Hill. I film della saga sono usciti nel 2006 e nel 2012, ora è tempo di riprendere in mano il franchise e provare a prendere nuovo pubblico.

L'anteprima

Il video teaser offre un primo sguardo e i dettagli del film, con gli storyboard inclusi, oltre alle parole dei creatori e produttori del progetto storico tra cui Cristophe Gans, che ha diretto il film originale di Silent Hill e che tornerà dietro la macchina da presa per questo reebot. Non solo: nell'evento, Konami ha ufficializzato la ripubblicazione di Silent Hill 2, vero successo della serie incentrato molto sull'horror psicologico e probabilmente il capolavoro più amato dai fan della saga videoludica. Il produttore Victor Hadida ha commentato: "C'è un'idea chiara da parte di Christophe di renderlo moderno, ma anche molto fedele al videogioco… Christophe è davvero qualcuno che rispetta il lavoro che è stato fatto, ma che ha anche la propria visione".

Una storia epica

C'è davvero tanta curiosità attorno a questo progetto. Il gioco sarà una esclusiva per Playstation 5, ma arriverà anche su Pc e dopo 12 mesi sulle altre piattaforme. Lo sviluppo del gioco ha fatto in modo di coinvolgere molti dei creatori originali del gioco, come il compositore Akira Yamaoka e il producer Motoi Okamoto. Bocche cucite ovviamente su quello che doveva essere il vecchio progetto firmato Hideo Kojima, e che purtroppo non vedrà mai la luce. Di quello, per i pochi fortunati ancora in possesso, esiste solo una demo giocabile dal titolo magnetico "P.T.", appunto playable teaser. Sono già passati 8 anni da quel progetto che scioccò l'opinione pubblica e di cui purtroppo non si avranno più notizie. Non resta che attendere i nuovi progetti attorno a questo grande titolo.