Sopravvissuti resta stabile, il Grande Fratello Vip cala sensibilmente agli ascolti tv Il Grande Fratello Vip, nonostante il nuovo capitolo del Prati Gate, continua a calare agli ascolti tv, seppur sensibilmente. La fiction Sopravvissuti, invece, resta piuttosto stabile.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante il PratiGate abbia monopolizzato la narrazione del Grande Fratello Vip in queste ultime puntate e le vicende della showgirl sembrano nascondere nuovi retroscena, il pubblico di Canale 5 non sembra particolarmente attratto da quanto è accaduto a Pamela Prati e a coloro a lei strettamente collegate. Lo show di Alfonso Signorini, infatti, cala ancora agli ascolti tv, seppur sensibilmente, supera i due milioni e mezzo di telespettatori, ma ha un ascolto medio più basso delle precedenti puntate. Stabile, invece, la fiction Sopravvissuti che, comunque, conferma di non aver colpito i telespettatori che non l'hanno premiata come gli altri prodotti di Rai1 che, infatti, conquistano ascolti decisamente più alti. La serie con Lino Guanciale, nonostante un cast promettente, non arriva ai tre milioni di persone sintonizzare sul primo canale.

Ascolti tv 17 ottobre 2022

Nella serata di ieri, lunedì 17 ottobre 2022, su Rai1 la fiction Sopravvissuti ha interessato 2.748.000 spettatori con il 15.4% (primo episodio: 2.979.000 – 14.9%, secondo: 2.511.000 – 16%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 è stata la scelta di 2.652.000 spettatori segnando il 20.8% di share (GF Vip Night: 1.116.000 – 29.5%, Live: 645.000 – 19.8%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino è stato visto da 1.535.000 spettatori segnando il 9.8% di share. Su Italia 1 The Foreigner ha catturato l'attenzione di 1.190.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Presa Diretta ha registrato 930.000 spettatori arrivando ad uno share del 4.9% con la presentazione di 16 minuti con 976.000 e il 4.6% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica registra 918.000 spettatori guadagnando il 6.2% di share. Su La7 Conflitto di Classe è stato visto da 462.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 327.000 spettatori con l’1.7%.