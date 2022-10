Un nuovo Star Wars potrebbe essere scritto da Damon Lindelof e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy Lindelof si sarebbe già messo al lavoro per la scrittura di un nuovo capitolo della saga di Star Wars. Se il progetto dovesse ottenere il via libera, sarebbe una notizia a dir poco stellare per i fan dell’universo Marvel, al quale potrebbe prendere parte anche la regista Sharmeen Obaid-Chinoy.

A cura di Giulia Turco

Un nuovo film su Star Wars potrebbe non essere più fantascienza. Damon Lindelof, tra i creatori di Los e produttore esecutivo di Whatchman, starebbe già lavorando ad un nuovo film della saga. Il progetto sarebbe ancora top secret, ma sembra che sia in trattativa anche Sharmeen Obaid-Chinoy, regista premio Oscar dell’universo Marvel.

L'obiettivo di Lindelof è dar nuova vita alla storica saga

Secondo recenti indiscrezioni lanciate da Variety, Lindelof si è già messo al lavoro per la scrittura di un nuovo capitolo della saga di Star Wars. Se il progetto dovesse ottenere il via libera, sarebbe una notizia a dir poco stellare per i fan dell’universo Marvel. D’altronde lo sceneggiatore in passato ha già fatto qualcosa di simile, nel ridare vita a capolavori di fantascienza del passato. Nel 2019 ha scritto un nuovo film per la serie di Whatchmen di HBO vincendo persino un Emmy. Prima ancora aveva prodotto Star Trek nel 2009 e prodotto e co-scritto Star Trek Into Darkness. Nel 2021 aveva scritto il prequel di Alien, Prometheus.

Il nuovo Star Wars dipenderà dal futuro di Lucasfilm

Il destino del nuovo film di Star Wars dipenderà dalle intenzioni di Lucasfilm, che attualmente si trova ad un bivio con la saga. I rappresentanti dello studio non si sono ancora espressi sul nuovo progetto e non a caso il futuro della serie è in sospeso da anni. Era il 2012 quando Disney con un accordo astronomico ha acquisito tutti i ditti della saga di fantascienza, oltre che di Indiana Jones, da Lucasfilm, tracciando un progetto di uscita di nuovi film nelle sale ogni anno. Un notevole incremento nel franchise, ma dopo il flop do Solo: a Star Wars Story nel 2018, il Ceo della Disney Bob Iger ha ammesso di aver affrettato un po’ troppo il corso degli eventi. In seguito Lucasfilm avrebbe cambiato strategia, puntando sui successi in streaming di The Mandalorian e ad esempio Star Wars Andor disponibile sulla piattaforma Disney +. Dovrebbero essere in arrivo anche altri progetti, come The Mandalorian 3 e Ahsoka.