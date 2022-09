Annunciato il regista del nuovo film dei Fantastici 4: esce al cinema nel 2024 No, i Fantastici Quattro nella foto non c’entrano niente: il cast è tutto nuovo.

Un nuovo film dei Fantastici Quattro, finalmente. No, la foto del cast del 2005 non c'entra. Il nuovo film rilancia ulteriormente il franchise all'interno del Marvel Cinematic Universe e con un cast tutto nuovo, differente anche da quello proposto nel reboot del 2015. Deadline annuncia la nuova squadra del team: Matt Shakman alla regia e Jeff Kaplan e Ian Springer alla sceneggiatura. Il film darà ufficialmente il via alla Fase 6 e dovrebbe uscire l'8 novembre 2024 seguito da due film sugli Avengers, rispettivamente "The Kang Dynasty" e "Secret Wars".

Il nuovo film

Il nuovo film sarebbe stato confermato durante l'evento Disney D23. In quel momento, Kevin Feige avrebbe dato l'ok e scelto Matt Shakman alla regia. I fan aspettavano (e aspettano) da tempo notizie sui Fantastici Quattro da quando la Disney ha completato l'acquisizione della Fox, che ne aveva i diritti. Durante il Comic-Con di quest'anno proprio Kevin Feige aveva confermato che sarebbero presto uscite novità e notizie ufficiali sul destino del film, che adesso Deadline è in grado di anticipare.

La storia dei Fantastici Quattro al cinema

La storia dei Fantastici Quattro al cinema è una storia molto complessa, romantica e travagliata. Il primo film "Fantastic Four" è del 2005 e prodotto dalla 20th Century Fox, disprezzato dai fan e stroncato dalla critica, è un film effettivamente pessimo malgrado il cast ‘da urlo' per l'epoca: Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis e Chris Evans, che qualche anno più tardi avrebbe indossato il costume di Captain America con tutt'altre fortune. Così brutto, eppure il film riuscì ad avere un sequel, leggermente migliore: "Fantastici Quattro e Silver Surfer" nel 2007.

Stesso cast, più Doug Jones nel ruolo di Silver Surfer, uno di quei supereroi non ancora ripescati dall'attuale MCU. Nel 2015 il reboot Fantastic 4 – I Fantastici Quattro ha fatto anche peggio: cast privo di carisma, atmosfere eccessivamente drammatiche. Un film senza sostanza che non è piaciuto a nessuno con Michael B. Jordan, Miles Teller e Kate Mara.